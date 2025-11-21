輝達進駐北士科終於有譜了 李四川：最快下週與新壽解約

李四川（右）今日受訪指出，新壽預計下午召開臨時董事會，雙方最快下週可進行合意解約，「應該是有一個好的結果」。（北市府提供）

輝達海外總部將落腳北士科T17、T18基地，但地上權仍未解決，台北市副市長李四川今日受訪指出，昨晚北市府與新光人壽已達成共識，新壽預計下午召開臨時董事會，雙方最快下週可進行合意解約，「應該是有一個好的結果」。

北市府與新光人壽原訂今（21日）為解約日，不過新壽至今仍未召開臨時董事會，外界關注雙方是否「談不攏」？將會延期？李四川回應，昨（20日）晚間，市府已與新壽大概就條文方面取得共識，而文字方面則會部分修正，今日上午與都發局、地政局協商若無意見，新壽約於下午就會召開臨時董事會。

李四川認為，雙方下週可能簽訂解約協議書，「我想這件事情應該是有一個好的結果」。至於輝達可能會在台北設立子公司，李四川指出，輝達若願意在台北設一個子公司，在往後運作、公司營業以及生產鏈上，對台北市或是對台灣在AI產業都有很大的幫助。北市府也一直建議，輝達也回應會朝這個方向申請。

