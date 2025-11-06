輝達進駐北士科進度曝 北市府盼「這時間」簽約

輝達總部進駐北士科T17、T18何時簽約？北市地政局長王瑞雲今（6）透露，希望明年輝達尾牙可以簽約，大約明年1月底。

輝達總部進駐北士科T17、T18，時程越來越明確！北市地政局長王瑞雲今（6）日表示，北市府全力加緊程序，預計11月底可望跟新光人壽解約，收回T17、T18，至於跟輝達簽約的時間？她說，希望明年輝達尾牙時可以簽約，大約在明年1月底。

北市地政局今在北市議會民政委員會進行工作報告，北市府與新光人壽（簡稱新壽）本週協商解約金額，新壽開價44.7億多元，王瑞雲表示，昨日已開始由專業會計室逐一查核，預計本週五完成，下週送議會審議。她說，預計在11月底解約、塗銷地上權、收回T17、T18，目前是樂觀的。

廣告 廣告

王瑞雲指出，新壽提出兩項較大的金額，一個是營業稅，另一個是資金成本，也就是投入的本金和利息。其中，利息部分，北市用保險業2.5％計算，但新壽是以提出的公司財報，採用3.7％計算，這部分還是會請會計師查核。

至於後續跟輝達簽約的時程，王瑞雲說明，因為不只涉及北市府和跨機關的行政作業，輝達必須要先提出投資計畫書，所以有部分是輝達的作業時間；至於北市府的部分，希望在明年輝達尾牙時，可以簽約。