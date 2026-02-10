輝達進駐北士科 李四川：明應可簽地上權契約

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案進入最後階段，台北市副市長李四川今天說，設定地上權的合約已經送到輝達美國總公司，相當順利，明天應該可以簽約，至於出席儀式與代表簽約人員，尊重輝達決定。

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案進入最後階段，台北市副市長李四川10說，設定地上權的合約已經送到美國總公司，11日應該可以簽約。（中央社資料照）

李四川6日表示，已與輝達（NVIDIA）總公司以新台幣122億元完成北士科T1718基地權利金議價，對方將針對合約去做內部程序，預定最快11日簽約，若來不及，也會在13日、春節連假前完成。李四川今天出席台北市政府市政會議前被媒體堵訪表示，相關合約都已在6日下班前送到輝達美國總公司，到目前為止進展相當順利，明天應該可以簽約。

李四川被認為是代表國民黨角逐新北市長可能人選，爭取國民黨提名參選新北市議員的何元楷已在汐止掛上與李四川同框看板。李四川今天受訪表示，他事前並不曉得，但這段期間感受到新北市民對他的支持，他非常感謝，等北市府與輝達簽完約，他會再告訴大家他的決定。

對於今天可能是李四川在台北市政府的最後一次市政會議，台北市長蔣萬安笑著表示，今天一樣就是開市政會議，馬上要過年了，提醒所有人員堅守崗位，務必做好治安維護、交通疏導、清運回收等攸關民生的工作。