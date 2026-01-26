輝達進駐北士科 李四川：過年前簽定所有合約 尊重黃仁勳時間安排

輝達（NVIDIA）台灣總部將進駐北投士林科技園區T17、18基地，台北市都委會今天（26日）審議此案，都委會主席、副市長李四川會後表示，目前還有一些需要議價及行政部分，原則上會在農曆過年前簽定所有合約；至於北市府是否已與輝達執行長黃仁勳約好會面時間，李四川說，尊重輝達的決定，待黃仁勳抵台，再做進一步規畫。

台北市都委會26日審議輝達進駐北士科案，經討論後將廢除T17、T18中間道路，合併成完整基地等內容，副市長李四川（中）宣布此案依委員意見修正文字後 通過。圖為李四川回應媒體提問。（中央社）

台北市都市計畫委員會今天下午審議「變更北投區軟橋段88地號等道路用地、科技產業專用區為科技產業專用區（特）、道路用地暨修訂土地使用分區管制規定細部計畫案」。

針對外界關注是否已約定黃仁勳與台北市長蔣萬安會面時間，李四川會後接受媒體聯訪表示，原則上還是尊重輝達的決定，執行長黃仁勳到台灣後，由他決定哪一天，再做進一步規畫，所有活動及計畫由輝達做決定。

簽約部分，李四川指出，最主要是與輝達子公司簽約，還有一些需要議價、行政的部分，原則上一定會在農曆年前完成簽定所有合約。

媒體詢問是否有機會提前動工。李四川說，要考慮建築師的設計，上周已核定投資計畫書，市府會盡速進行審查及發照，期盼在今年6月開工。

此外，據了解，針對輝達規畫的建物設計，如星艦部分，預計需與市府簽約後，才會進入都市設計委員會，討論相關設計細節。

責任主編：于維寧