輝達進駐北士科 權利金122億

台北市副市長李四川（中）六日指出，輝達進駐北士科案完成權利金議價，金額為一百二十二億元。（中央社）

本報綜合報導

台北市長蔣萬安六日表示，輝達進駐北士科案已完成權利金議價，將照原訂規劃於農曆年前簽約；副市長李四川補充，議價金額約為一百二十二億元，最快十一日、最慢十三日完成簽約。

輝達台灣總部進駐北士科Ｔ十七、Ｔ十八基地案進入最後階段。蔣萬安表示，已經完成與輝達的議價，接下來就會繼續推進其他程序，照原本預計的規劃，在農曆年前簽訂地上權契約。

李四川說明，中午跟美國輝達總公司很順利地以一百二十二億元完成議價，對方將針對合約去做內部程序，預定最快十一日簽約，若來不及也會在十三日、春節連假前完成。

廣告 廣告

李四川說，一百二十二億元包含當初和新光人壽解除地上權契約時，輝達承諾概括承受的十二億餘元成本。

有關簽約形式，李四川表示，原則上是市府和輝達在台子公司簽約，可能要看對方內部溝通，「只要能簽約，大概都會協商配合」。

至於何時能開工？李四川說，簽約完成後就可以進入請領建築執照及都市設計審議程序，沒問題就會發照，市府希望在六月前開工。但輝達若希望盡快開工，也可以先申請開挖連續壁用的雜項執照。