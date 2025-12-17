輝達進駐北士科！ 蔣萬安：為台北裝上「全球最強的AI心臟」

台北市長蔣萬安今（17）日視察北士科T17、T18基地致詞表示，未來這裡將蓋起輝達台灣總部，代表全球市值最高企業對台北投下的信任票。（圖：蔣萬安臉書）

輝達總部落腳北士科，成為各界關注焦點！台北市長蔣萬安今（17）視察北士科T17、T18基地致詞表示，未來這裡將蓋起輝達台灣總部，代表全球市值最高的企業，對台北投下的信任票，更是為台北裝上一顆「全球最強的AI心臟」。至於何時與輝達簽訂地上權契約，蔣萬安受訪說，接下來等都市計畫變更的公展程序完成，預計1個月後由副市長李四川召開都審會議，將T17、T18基地合併，若一切順利，農曆年前就能簽約。

蔣萬安致詞表示，他11月與輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）會面，取得輝達的書面投資意向，這不只是一份文件，更是全球市值最高的企業，對台北投下的信任票。他說，未來北士科T17、T18基地將有輝達台灣總部進駐，對台北及台灣都是關鍵的重要一步，能夠有這樣的成果，顯示台北隊從3年前上任的第一天開始，就戰戰兢兢、毫不鬆懈，每一天都加緊步伐、全力以赴。

蔣萬安說，過程中經歷許多困難，但市府團隊一項項克服，他非常興奮、期待未來這裡蓋起輝達海外總部，因為它不只是棟巨大的建物，更是為台北裝上一顆「全球最強的AI心臟」。針對交通配套，蔣萬安表示，市府已就輝達進駐後可能帶來的人流與車流，提前規劃短、中、長期因應措施，包括接駁公車、輕軌系統及十字路廊建設，以降低對周邊交通的衝擊。

蔣萬安強調，輝達的進駐是打造科技廊帶的第一步，北市府不會停下腳步，未來不只T3、T4、T12，也會結合目前相關私有地，進行整體的招商策略，強調市府會用更高的高度、更長遠的視野，來發展北市未來整體科技產業。