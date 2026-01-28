輝達進駐北士科 33億來了
輝達進駐北投士林科技園區T17、T18基地再邁進一步，經濟部投審會昨（28）日通過美商輝達（NVIDIA）33億元增資台灣子公司，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得、開發。
輝達執行長黃仁勳今日抵達台灣，明日將參加輝達台灣尾牙，預料在台期間也將與北市府針對T17、T18土地簽約。台北市都市計畫委員會日前剛通過T17、T18成完整基地，以讓輝達進駐北士科，昨日投審會也通過輝達增資案。
另外，輝達近日好事頻傳。路透引述知情人士報導，中國大陸已核准頭一批輝達H200人工智慧（AI）晶片進口該國，可見北京的立場已有所轉變，有意在滿足AI需求和推動國內科技自主發展之間取得平衡。
消息人士透露，此次核准涵蓋幾十萬顆H200晶片，適逢輝達執行長黃仁勳訪問大陸。其中一位消息人士指出，頭一批核准晶片主要分配給三家網際網路公司，其他企業目前則在排隊等待後續核准。消息人士不願透露得到許可的是哪三家公司。
投審會方面，昨日共通過二件僑外資投資、共約新台幣48.4億元；四件對外投資、共約11.6億美元（約新台幣363億元）；及一件對中國大陸投資、約6,386.4萬美元（約新台幣20億元）。
僑外資方面，最受矚目的是通過美商輝達以新台幣33億元，認購台灣輝達經典股份有限公司增資股份，用於商辦大樓及綜合園區之土地取得、開發。
另通過英商STONEPEAK FORMOSA 4-3 HOLDINGS COMPANY LIMITED以對投資事業海盛國際投資公司之貨幣債權新台幣15.4億元，認購投資事業增資股份，從事經營一般投資業等業務，用以支持海盛發電股份有限公司建置離岸風電案場。
