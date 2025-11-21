輝達進駐北士科T17、T18最新進度！台北市府、新壽合意解約

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，台北市府和擁有地上權的新光人壽商談合意解約。台北市府今天（21日）表示，已與新光人壽完成合意解約協議，為輝達海外總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

輝達海外總部將落腳北士科T17、18，擁有地上權的新光人壽與北市府合意解約。（報系資料照）

新光人壽今天下午召開董事會，正式通過與台北市政府「合意解約」。根據台新新光金發布的重訊顯示，T17、T18地上權的權利金分別為28億元及16.02億元，合計44.02億元。

輝達將落腳北士科。（圖／美聯社）

新光人壽指出，依解約協議，公司將塗銷台北市北投區軟橋段88地號（T17街廓）及軟橋段93地號（T18街廓）市有土地之地上權登記，並返還土地予台北市政府。而台北市政府則需給付新壽為履行T17、T18市有土地設定地上權契約所支出的相關成本。

台北市府表示，市府與新光人壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新光人壽與台北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

