輝達進駐房市逆勢漲 專家：「這裡」將成蛋黃區

輝達海外總部落腳北士科，再帶動北投、士林房市漲。（圖／報系資料照）

輝達海外總部落腳北士科，再帶動北投、士林房市一波漲勢。隨著北士科啟動、北環輕軌推進、都市重劃與都更量能同步放大，北投從「台北後花園」轉為最受關注的次核心區。

依實價登錄資料統計，北投大樓華廈近1年漲幅高達14.5％，士林3.4％，高於台北市平均的0.6％，擴及近5年，北投漲幅高達50.3％，士林25.8％。業界預估，輝達帶動供應鏈進駐下，區域發展將更趨成熟，就業衍生的居住需求，將推升北士科房市發展。

全向科技房產中心彙整預售及成屋的大樓華廈實價登錄資料顯示，民國110年北市平均每坪房價是80.65萬元，北投是63.54萬元、士林是74.99萬元。114年的北市平均房價則漲至每坪102.37萬元，北投來到95.47萬元，士林約94.32萬元。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，北士科有國際級科技巨頭輝達進駐，直接改變區域發展的量級。對房市而言，這等級的企業不只提升北士科產業定位，更替區域房市「定錨」，提高買方對未來性的信心。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，北投已逐漸具備科技產業與宜居條件並存的雙核心能量，產業、人口、交通、政策的四軸線匯聚，使北投不僅擺脫邊陲定位，更進入台北下一個十年最具爆發力的成長期。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，北投房價漲幅較大，除了建案的基期低外，最關鍵因素在於北士科的門牌是屬北投。徐佳馨進一步分析，北士科可能因廠商進駐，推升商辦需求，進一步帶動附近高單價的豪宅及租屋市場，尤其是來台時間不長的外商，偏好租屋解決居住需求。

