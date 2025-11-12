輝達進駐 北市產發局估北士科就業人口達6萬 (圖)

其他人也在看
輝達進駐北士科 李四川預估權利金約125億
（中央社記者劉建邦台北12日電）台北市議會今天審議北市府與新壽合意終止解約案，經大會討論通過，綠營喊出支持輝達、盡速簽約，藍營稱支持市府。副市長李四川估與輝達簽訂權利金不會超過125億元。中央社 ・ 17 小時前
北市議會將審新壽解約金 蔣萬安盼順利通過
（中央社記者陳昱婷台北12日電）為助輝達台灣總部進駐北士科T17、T18基地，北市府正與新壽協商合意解約，金額今天將由台北市議會大會審議。台北市長蔣萬安說，希望順利通過，這週就能簽訂解約協議。中央社 ・ 23 小時前
新壽T17、T18解約案今審查 戴錫欽曝議員「一面倒」要求市府2點
外界高度關注國際晶片巨頭輝達（NVIDIA）總部落腳北士科，台北市政府與新光人壽解約T17、T18案，則在今（12）日送議會審查。台北市議會議長戴錫欽感慨表示，自己觀察近期各黨派議員的意見，「幾乎一面倒要求市府縮短合意解約及重新議約的流程」，他也盼能在今日完成備查程序，以符合市民及各界的期待。中時新聞網 ・ 1 天前
《產業》三黨均未提反對意見 新壽北士科「分手費」議會大會通過了
【時報-台北電】新壽與北市府針對北士科地上權解約，雙方拍板「分手費」為44.3億，北市府也將提案送議會，12日下午大會將審議。台北市副市長李四川也進入議會向各黨團議員說明相關內容，最後藍綠白三黨議員皆未提出反對意見，也讓該提案順利通過。 台北市議會大會12日審查市府提出有關與新壽解約「分手費」動域平均地權基金的報告案，審查前藍綠議員都發表意見。其中民進黨議會黨團總召陳慈慧也代表黨團發表意見，她表示，民進黨團希望國民黨及民眾黨團能夠共同支持新壽解約，讓輝達能落腳台北市，請大家「支持輝達、盡速簽約」，接著議場內的民進黨議員們也一起高呼口號。 國民黨議員游淑慧則表示，非常謝謝民進黨團議員們願意支持蔣市府，爭取輝達落地台北，這個案子通過議會備查應無任何疑義，雖然部分議員都對新壽送來的帳單有些匪夷所思，但仍應以大局為重，藍綠白為了輝達落地而排除萬難，支持市府所有的行政流程。 游淑慧也透露，新壽提出的項目中，北市府後續砍了4000多萬，就她了解後居然是連未來還沒有付出的帳單，都送給北市府，這實在是需要好好把關。 李四川於報告階段說明，最終拍板的「分手費」44.34億元，其中繳給北市府的權利金、租金時報資訊 ・ 17 小時前
新壽分手費今議會闖關 蔣萬安曝T17、T18最快移轉時程
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導輝達（NVIDIA）台灣總部落腳北士科T17、T18基地塵埃落定，台北市政府已將與新光人壽以44億3406萬4085元的「合意解約金」在10日傍晚送至台北市議會備查，並將於今（12）日下午的大會中進行討論。對此，台北市長蔣萬安稍早回應，若相關程序一切順利通過，預計本週完成土地終止合約簽定程序，地上權設定最快希望能拉到明（2026）年農曆年前，屆時就能將土地轉移給輝達。民視 ・ 22 小時前
