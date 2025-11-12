輝達進駐 北市產發局估北士科就業人口達6萬

（中央社記者劉建邦台北12日電）輝達將進駐北士科，議員提到北市府應有配套措施，並考量納入鄰近腹地且要有交通配套，產發局今天表示，估北士科園區常駐就業人口可達6萬人，配套措施都會持續滾動式檢討。

為協助輝達（Nvidia）台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市政府正與新壽協商合意解約，解約金額內容已提報台北市議會，議會大會今天將進行審議。

台北市議會財政建設委員會上午召開專案報告，包含北士科開發現況及推動發展作為，民進黨台北市議員陳賢蔚質詢，輝達規劃進駐讓當地氛圍已不同，市府是否有評估如何吸引相同產業進駐。

廣告 廣告

他提到北市府為服務北士科園區廠商及潛在進駐企業設單一窗口，若市府未做妥配套，恐讓非科技產業公司購置土地進而變二房東等情形，無法提升輝達進駐後景氣。

國民黨台北市議員李明賢質詢，盼北市府盡速完成解約程序，讓輝達進駐北士科，但應考量交通衝擊評估，及是否能與內湖科技園區串聯。

北市產業發展局局長陳俊安答詢，先前與當地促進會開會確實收到具規模公司提出用地需求，會尋找合適企業進駐，至於北士科私有地，會透過訪商掌握潛在企業名單，並透過主動招商凝聚當地產業發展，會評估北士科與北市其他科技園區串連等作業。

陳俊安說，交通局會持續檢討北士科交通運輸量能，如規劃調整號誌等紓緩附近車潮，針對北士科交通配套措施將滾動式檢討。

李明賢追問是否有統計輝達進駐北士科後常駐人口數據。陳俊安答詢，北士科整體開發後估常駐就業人口約5.5萬到6萬人，因科專區面積達24.89公頃，會持續詢問合適產業進駐。

民進黨台北市議員林世宗質詢稱北士科目前狀況是交通路網少且園區小，市府應考量納入附近腹地，並注意鄰近私有地幾乎被財團取得等狀況。陳俊安答詢，估北士科後續開發進度將會趨近飽和，將持續進行相關規劃。（編輯：張銘坤）1141112