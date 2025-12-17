輝達進駐 蔣萬安：北士科裝最強AI心臟

台北市長蔣萬安（前排中）17日率市府團隊前往北投士林科技園區T17、T18基地視察，透過空拍畫面說明北士科未來整體發展藍圖。（郭吉銓攝）

輝達（NVIDIA）確定在北投士林科技園區設立海外總部，北市府正在對都市計畫變更公開展覽，執政將滿3周年的市長蔣萬安17日前往北士科T17、T18視察。他表示，未來這裡矗立起輝達海外總部，不只是有巨大建物，更是為台北市安裝上全球最強AI心臟。在地議員建議，市府對交通、產業發展及當地教育銜接，要有更完整配套措施。

蔣萬安昨表示，3年前剛上任時與市府團隊來到北士科，在參觀現場後，當時大家都在想未來能如何推動當地發展，如今輝達確定落腳T17、T18地段，讓市府團隊都相當振奮，目前T17、T18都市計畫變更案正式進入公展程序，1個月後就會舉行都市計畫審議會議，希望一切能夠順利。

蔣萬安指出，都市計畫變更內容最主要去除T17、T18之間的道路，把兩塊地縫合，屆時都審會將由副市長李四川主持，「有他坐鎮，我們都非常安心。」蔣直言，未來T17、T18這裡矗立起輝達海外總部，「不只是巨大的建物，更是為台北市安裝上全球最強AI心臟。」

他直言，北士科將規畫逾500戶社會住宅，托育、日照、非營利幼兒園等服務一應俱全，打造全齡共融的宜居地區，也會結合防災及生態景觀的「超級堤防」，還有透水鋪面的生態公園。輝達進駐是打造台北科技廊帶第一步，市府團隊不會因此停下腳步，將以更高瞻遠矚的視角，規畫台北市整體科技產業的長遠發展。

在地國民黨議員張斯綱表示，與蔣萬安、李四川一同視察，真切感受到台北市北區正在發生的轉變。從劍潭（英業達、Google）、北士科（輝達、金仁寶）、關渡（和碩、華碩）等科技總部進駐，連接起來的「兆元級科技產業廊道」正在成形。他也會持續督促市府團隊，對交通衝擊及產業發展、教育銜接等，一定要有確實的配套措施。

民進黨議員林延鳳也提及，輝達確定進駐北士科後，被視為用於解決交通壅塞的輕軌設施至今還沒核定，甚至連設計內容都未送中央核定及討論，待其他科技大廠陸續進駐北士科，交通問題若未妥善處理，恐將重演「內湖科技園區塞車2.0」惡夢，市府應更謹慎妥善處理。