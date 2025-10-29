輝達進駐T17、18 在地議員籲加速招商、推輕軌建設

台北市長蔣萬安宣布輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，士林北投在地議員陳賢蔚、黃瀞瑩紛紛提出相關建議。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安29日在台北市議會宣布，輝達明確表示將把海外總部設立在台北市的北士科T17、18，並希望北市府與新光人壽盡速完成後續解約程序。士林北投在地議員陳賢蔚、黃瀞瑩紛紛提出相關建議。陳賢蔚說，因應輝達進駐，園區整體開發進度應會超前達成，應及早規畫輕軌等公共運輸建設。北市捷運局長鄭德發說，已經在施作規畫，東西向、南北向的優先順序也已經在評估中，會以最快的速度來完成，並送交通部來核定路網。

陳賢蔚建議，市府應由北市產發局主導，偕同地政局等單位，善用北士科園區內市有土地T3、T4及T12，重新擬定國際招商計畫，導入輝達全球上下游企業廠商進駐，打造北士科成為AI科技產業聚落；也應於北士科園區內規畫，協助各科技企業與各大專院校、研究所等進行產官學合作教育相關設施大樓，以培養未來AI科技產業人才，並於北士科園區內進行AI科技落地實驗，打造台北成為AI科技城。

陳賢蔚也提及，因應輝達進駐北士科，園區整體開發進度應會超前達成，請及早規畫並完成配套之輕軌等公共運輸建設。鄭德發表示，已經在施作，東西向、南北向的優先順序也已經在評估中，一定會以最快的速度來完成，並送交通部來核定路網。

黃瀞瑩表示，北士科T3、4、12等3塊土地，應該要盡快做好招商規畫，現在就要開始啟動，北市地政局曾向她說要先確定整個園區的大致規畫才能開始招標，「那現在應該滿能夠可以確定的了」，希望這3塊地也能盡快啟動。

黃瀞瑩說，北士科附近的文林國小、中正高中已經都是老學校了，校舍急需更新，希望市府也能夠加緊推動，讓輝達進駐到北士科後，當地的整體環境是亮眼的。交通部分，當地承德路與福國路口上下班時間塞車相當嚴重，也應該要及時處理。