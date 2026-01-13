輝達遇2建築法規問題 蔣萬安：一定合法、依程序解決疑慮

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

[Newtalk新聞]

輝達台灣總部將落腳北士科 T17、T18 基地，國民黨台北市議員曾獻瑩透露，目前遇到兩個台灣建築相關法規問題，包括新建物需設置光電板、對綠覆率及綠容率的綠建築要求。台北市長蔣萬安今（13）日表示，一定會合法，依照程序解決疑慮。

蔣萬安下午出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城—城市少棒交流賽，並接受媒體聯訪，被問到對於輝達台灣總部設計遇到法規挑戰，蔣萬安回應，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切一定會合法，而且依照都委會程序一一解決目前疑慮。

廣告 廣告

至於有無與輝達確定何時簽約，蔣萬安僅說，預計農曆年前可以完成簽約。

曾獻瑩指出，輝達台灣總部目前遇到兩個台灣建築法規問題，包括《台北市綠建築自治條例》要求面積達 1,000 平方公尺以上的新建物，應於屋頂設置太陽光電發電設備，及《台北市新建建築物綠化實施規則》對建物的綠覆率及綠容率有要求。

曾獻瑩說，輝達總部屋頂是具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，但他認為，應可透過向市府提出進行排除，不過，實際狀況仍要等開會討論及報備市府同意；另針對綠覆率及綠容率部分，輝達總部設計圖是樓層數低、樓地板寬的建築，且輝達明確要求希望建物內部空間越寬闊越好，建蔽率會盡可能地拉高，相對能做綠化的空間就越少，使綠覆率難以達到法定要求，但應可透過申請，經由都審會議決等方式處理。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

鄭麗文稱台美關稅談判黑箱很可憐 民進黨批：心中只有「鄭習會」

士林街頭孕婦急產！員警到場叩119「遠端指導」 母子均安