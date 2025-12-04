輝達遊說大獲全勝！彭博：美國防授權法將排除GAIN AI限制條款

《彭博新聞》報導，AI晶片巨擘輝達(Nvidia)正接近取得一項重大遊說勝利，因為美國國會議員已將可能限制輝達對中國以及其他非盟友國家出售先進人工智慧AI晶片的關鍵條款《GAIN AI 法案》，排除在即將準備通過的國防授權法案之外。

所謂《GAIN AI 法案》原要求包括輝達與超微(AMD)在內的晶片製造商，在向中國和其他受武器禁運的國家銷售其強大的AI晶片之前，必須優先考慮美國客戶。美國國會議員一直試圖將這項提案納入年度國防授權法案中，而這項法案預計於5日公布。報導援引一位知情人士消息表示，這項條款目前沒有被納入法案，但情況仍可能突然變化。

報導指出，這項決定為這場由對中鷹派與AI安全倡議者對上輝達等希望擴大中國市場領先的科技業者所進行的激烈遊說拉鋸戰劃下句點。相對對中鷹派與AI安全倡議者主張國家安全風險，輝達等業者則主張，該法案將限制先進晶片的全球競爭，並堅稱沒有必要獲國會通過，強調廠商不會剝奪美國客戶購買高性能晶片的權利。

黃仁勳已讓白宮向輝達靠攏

報導表示，這場高風險的角力戰在輝達執行長黃仁勳3日親赴華府會見美國總統川普(Donald Trump)及關鍵國會議員後達到高潮。黃仁勳在眾議院議長強生(Mike Johnson)辦公室外向記者表明，此行是為了「回答有關 AI 的問題」。

稍後，黃仁勳稱國會議員未將《GAIN AI法案》納入國防法案是「明智的」，並將其與另一項輝達反對的政策相比較，強調：「《GAIN AI法案》甚至比AI擴散法案更不利於美國。」

此議題的敏感性在於，白宮正考慮是否批准性能優於所有中國AI晶片且受到出口管制的輝達H200出口，川普曾表示對出口降規版Blackwell持開放態度，但其內閣成員普遍反對。

白宮AI負責人薩克斯(David Sacks)則頻頻提出，應向中國出售更多美國晶片，以維持美國在全球科技競賽中的領導地位。而先前也傳出白宮已經與輝達站在同一陣線，反對將GAIN AI納入法案。

對中鷹派議員擬推更嚴格AI出口限制

然而，《GAIN AI法案》的支持者擔憂川普政府的做法，他們警告，若北京利用美國AI產品提升其經濟與軍事能力，恐將引發國安疑慮。

儘管這次嘗試失敗，國會山莊的對中鷹派仍準備持續推動更嚴格的尖端AI技術出口限制，顯示業界仍將面臨持續挑戰。議員們目前正研擬另一項名為「安全與可行出口法」(SAFE Act)的法案，該法案將把現有的AI晶片對中銷售限制寫入法律。

不過美國國會未能將《GAIN AI法案》納入國防法案，雖然讓輝達等業者受益，卻讓支持該法案的美國大型雲端服務商，以及輝達的最大客戶如微軟與亞馬遜蒙受挫折，因為《GAIN AI法案》原將可確保他們能優先取得硬體，而不致落後於中國競爭對手。