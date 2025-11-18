輝達遞投資意向書 新壽又提訴求

輝達落腳北士科T17、T18，台北市府將與新壽簽解約協議書。地政局指出，T18用地的工務所（見圖）須清光，圍籬的新壽廣告也要全撤除。（陳君瑋攝）

輝達要在北士科T17、18打造台版「星艦」，首座海外營運總部，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman18日與台北市長蔣萬安會面，並遞交投資意向書，雙方相約農曆年前完成簽約。但台北市副市長李四川透露，新壽要求T17、18土地若沒有給輝達必須歸還，對此市府無法接受，會向新壽出示輝達投資意向書，希望能盡速跟市府解約。

新壽董事長魏寶回應，根據公司治理，雙方合意解約須有「確信依據」，若是合理就會盡快召開董事會，並無刻意刁難，希望事情圓滿解決，也會盡力配合。

Ekman昨率團赴市府拜會蔣萬安，會中也代表輝達執行長黃仁勳遞交營運總部選定T17、18用地投資意向書，象徵輝達落地台北踏出關鍵一步。蔣萬安致贈特製「T17、18土地權狀造型悠遊卡」給Ekman一行人，Ekman則回贈輝達吉祥物皮衣白熊玩偶。

蔣萬安熱情歡迎，稱Ekman的到來如同久違的加州陽光；Ekman則向市府表示由衷感謝，並感謝市府每位keyman（關鍵人物）在這段時間總是配合時差，即使是在台北半夜時分仍與輝達持續視訊、密切討論。

Ekman強調，接下來會與市府繼續熱線、加快後續投資計畫書與建築計畫進程，雙方也就後續程序交換意見，相約農曆年前簽約。

不過，李四川指出，市府與新壽在協議解約條件時，對方提出希望T17、18只能給輝達，如果沒有給輝達就要還給新壽，輝達用了幾年後必須再把土地還給新壽，他直言「市府無法接受」，會向新壽出示輝達投資意向書，希望能盡速跟市府解約。

民進黨議員許淑華直言，為何到解約階段，新壽還提出這樣要求，根本「脫褲子放屁、多此一舉」。國民黨議員曾獻瑩說，新壽要求會讓已逐步走向收尾的行政程序遭延誤。

可金融圈認為，若輝達並無進駐，或提前退租，現在要求新壽退讓的理由就不存在，新壽要求也是合情合理。