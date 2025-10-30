輝達選定北士科 游淑慧籲北市府快簽約、程序可後補

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安昨(29日)表示，輝達選擇北士科T17、T18作為海外總部。國民黨台北市議員游淑慧今表示，對於後續啟動都市計畫變更等事情，希望成立專案小組多頭進行，且應該盡快與輝達完成法律契約，都市計畫變更可以後補，或列為甲方的承諾事項，不一定要等變更完才能簽約。

游淑慧今臉書貼文表示，上週她質詢地政局談如何與新壽開啟談判解約、計算解約成本、退錢、點交收回土地、道路都市計畫變更、整併T17 T18土地、重新計算權利金、專案設定地上權給輝達。

她說，新壽願意跟市府合意解約，等T17、T18基地順利點交回地政局後，北市府需要盡快啟動各項行政程序，以最快速度讓輝達順利落腳台北，才能讓台北市民安心，台灣才會安心，預祝地政局與輝達談出一個好價錢。

游淑慧指出，未來的事情很多，且都是北市府的事情，關於後續啟動都市計畫變更等行政程序，希望成立專案小組多頭並行，在兩、三個月內盡快將計畫送到議會審查，同時盡快與輝達完成法律的契約，都市計畫的變更都可以後面補或列為甲方的承諾事項，不一定要等都市計畫變更完才能簽約，也讓輝達能同步進行建築設計。

