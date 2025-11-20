輝達鄰居！開箱谷歌士林「海外最大AI研發中心」

台灣最新的Google辦公室。（圖／東森新聞）





台北士林要變成AI中心了嗎？比輝達還要早進駐士林的，就是美國科技巨頭Google，台灣最新的辦公室正式啟用，但這裡其實是美國總部外第一座全球最大的AI基礎建設研發中心，有唯一的電源實驗室，而選址位置則是在距離北士科開車只要10分鐘的地方，帶您來開箱。

大型機櫃全速運轉，別小看，這裡可是Google全台唯一用來測試電源供應器的電源實驗室，超過10間。簡單來說，就是用來測試AI伺服器的電源，但同時還能減少能源消耗。

谷歌雲端硬體測試與實驗室經理黃明昕：「多餘的電我可以回收，回饋到整個台電的電網，所以我們可以回收率到達將近8成。」

除了硬體測試外，這一格一格精密線路，Google自己研發的晶片，TPU一字擺開，從2020年版本導入液冷設計，到2024年，比前一代運算效能更提升了快5倍。

谷歌雲端平台研發總經理Greg Moore：「我們有資料中心，我們有自己的晶片研發和設計能力，我們設計自己的系統，我們有自己的軟體，並且和世界各地的客戶和供應商密切合作。」

不過這座海外最大的AI硬體研發中心，這地點也讓士林往「台北矽谷」再邁進，因為旁邊就是英業達總部，就連廣達的起家厝、總部舊址也在後面巷子，距離北士科開車也只要10分鐘。那裡正在蓋的金仁寶總部，和碩、華碩通通都有辦公室，未來輝達總部更要降落。

谷歌雲端平台研發總經理Greg Moore：「讓輝達自己談論任何有關他們想做的吧，我們找到的這個建築，是完全符合我們的需求。」

Google作為全球前四大雲端服務供應商，最早來蓋資料中心，亞馬遜、微軟也都搶進台灣。士林成為超大科技聚落，AI競賽持續升溫，大廠一站接一站插旗，台灣AI地位只會更關鍵。

