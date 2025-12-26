輝達重磅與Groq結盟！ CES黃仁勳將和蘇姿丰「尬場」

台北市 / 綜合報導

「AI教父」黃仁勳，為了穩固輝達 在高科技 的領導地位，豪砸約6200億元台幣，取得一間AI新創公司的技術授權，這是輝達史上最大金額的一筆交易，引起市場關注。而且美國的年度科技盛事CES消費電子展，不到兩個星期就要在「賭城」拉斯維加斯盛大登場，黃仁勳已經宣布多項公開行程，要和今年的開幕講者「半導體女王」蘇姿丰一起用自家最新產品，競爭全球目光。

2025年的CES輝達執行長黃仁勳擔綱開幕講者，接下來全新一屆，他依然行程滿檔，台灣時間1月6日凌晨5點將在輝達自家活動率先亮相，接著在1月7日凌晨1點擔任好夥伴西門子的特別嘉賓，早上9點再接著為聯想站台，不過2026年的CES負責開幕演說的其實是她。AMD董事長暨執行長蘇姿丰說：「早安大家過得如何。」

「半導體女王」蘇姿丰演講前，黃仁勳就要搶先開講，是不是想跟AMD互別苗頭留下想像空間，而且耶誕之際，「AI教父」還拋出震撼彈，豪砸200億美元結盟AI新創Groq，拿下LPU技術授權，這款晶片的推論速度快了10倍，還能讓能耗降低90%，輝達更挖走多位高階主管。身為Google TPU核心開發者的Groq創辦人也被黃仁勳收入麾下，輝達將把LPU整合進AI工廠支援AI即時推理。

資深產業顧問陳子昂說：「輝達的AI晶片主要是用在訓練領域，下一步就是要推理跟推論，對消費者而言最大的改變就是在自駕車跟機器人。」值得注意的是，輝達這次並非直接收購買下整間公司，只是取得技術授權並挖角人才，專家認為，這可能是AI業界投資新趨勢，為的是因應反壟斷監管。

資深產業顧問陳子昂說：「面對反壟斷最多的就是高通，看在高通的前車之鑑，所以輝達這次採用它(Groq)的智慧財產權。」黃仁勳想穩住AI霸主地位，台廠供應鏈夥伴自然有望跟著受惠，「護國神山」台積電昨(26)日股價再次站回1500元大關，終場收在1510元，準備迎接新的一年AI還能為台灣產業注入多少活水，市場引頸期盼。

