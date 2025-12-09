輝達銷中晶片上繳25%營收 白宮官員：從台灣輸美段徵收

美國人工智慧晶片設計龍頭輝達獲准銷售H200晶片給中國。路透社示意照



美國總統川普週一（12/8）宣布允許輝達（NVIDIA）銷售H200晶片至中國市場，並將徵收25%稅款。一名不具名白宮官員表示，25%稅款可能會在輝達晶片自台灣生產後輸往美國時以進口稅名目徵收。

川普週一在社群媒體發文表示，輝達可向獲准出口的中國客戶銷售H200晶片，「25%（營收）將付給美國政府」。川普說，細節會由美國商務部制定。

美國商務部官員向「彭博新聞」透露，輝達在台灣製造的H200晶片將先運回美國接受商務部工業安全管理局的檢查後，才能送往中國客戶手上。報導指出，這25%稅款會在台灣將H200晶片送往美國時作為關稅徵收。

路透社也引述一名不具名白宮官員表示，25%的稅款將會在台灣產地將H200晶片送回美國時以進口稅徵收。待晶片在美國完成檢視後再送抵中國客戶手上。

川普今年8月時表示，會對輝達銷中晶片抽成15%。但從他週一發文來看，川普決定調高抽成比例至25%。

