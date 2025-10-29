輝達銷售額5000億鎂 台股豪賺的他！

財經中心／廖珪如報導

黃仁勳華盛頓GTC keynote上多次提到鴻海董座劉揚偉，也是台廠此次唯一受邀到華盛頓會前演講嘉賓。圖為5月劉揚偉Computex演講兩人合影（圖／記者鄭孟晃攝影）

輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳週二在華盛頓舉行的 GTC 科技大會上駁斥外界對人工智慧（AI）產業過熱的擔憂，表示公司新一代晶片平台將在未來數季帶來高達 5,000 億美元的營收，顯示全球對 AI 算力的需求遠超市場預期。根據永豐投顧研究報告，輝達預期至 2026 年底，Blackwell 與早期 Rubin 架構的累積銷售額將達 5,000 億美元，是前一代 Hopper 晶片整個生命週期銷售的五倍。Rubin 架構全面採用液冷設計與無纜線（cableless）系統，並在 Vera Rubin 托盤中加入 CPX 處理器以支援大型語言模型的預處理任務，Bluefield 4 DPU 則用於優化 KV 快取，加速資料檢索與降低延遲。

廣告 廣告

報告指出，永豐預估 2026 年 Rubin 出貨 6,000 櫃、GB 出貨 4.4 萬櫃，對應資料中心營收 2,540 億美元，年增 28%，高於 Bloomberg 預期的 2,450 億美元。2027 財年營收將達 2,772 億美元、年增 26%，GAAP 每股盈餘（EPS）5.8 美元，也略優於市場預估的 5.7 美元。

輝達、鴻海 雙豐收

永豐投顧並以未來五年資料中心容量推算，美國主要科技公司與雲端服務商（CSP）總裝置容量將自 44 GW 倍增至 88 GW，若按此成長速度計算，輝達資料中心業務營收規模可達 6,000 億美元以上，顯示黃仁勳提出的 5,000 億美元目標並非過度樂觀。永豐維持輝達「買進」評等，並將目標價上調至 250 美元，相當於 2027 財年 EPS 5.8 美元的 40 倍本益比，評價仍具上修空間。

永豐報告並指出，隨著輝達投入 1,000 億美元支持 OpenAI、軟銀與 Oracle 所推動的「星際之門」（Stargate）超級資料中心計畫，預計總建置容量將達 10 GW、投資規模約 5,000 億美元。研究部表示，該計畫進展有望帶動鴻海（2317）在 AI 伺服器與資料中心設備領域的長期營運成長

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

盤前／AI伺服器燒燙燙 散熱5雄受看好！

熱門股／籌碼不墜 記憶體5強出列

個股／台廠特化之王 目標價再調高

熱門股／千金股再＋1 群聯還會再看高嗎？

