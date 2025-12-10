輝達開發定位驗證技術 有助打擊晶片走私

（中央社舊金山9日綜合外電報導）知情人士透露，輝達（Nvidia）已開發一項定位驗證（location verification）技術，可顯示其晶片正在運作的國家，這項舉措有望協助防止其人工智慧晶片被走私到禁止出口的國家。

路透社報導，這項功能輝達近月來已私下展示，但尚未正式推出。消息人士表示，它將是一項可選的軟體更新，供客戶安裝。這項功能利用了輝達圖形處理器（GPU）的「機密運算」（confidential computing）能力。

廣告 廣告

根據一位輝達主管的說法，該軟體最初的目的，是讓客戶追蹤晶片的整體運算效能，而這也是大型資料中心採購大量處理器時的常見做法。該軟體可透過晶片與輝達伺服器之間通訊的時間延遲（time delay），推算出晶片所在的地理位置，其精確度可媲美網際網路定位服務。

輝達在聲明中表示：「我們正在推出一項新的軟體服務，使資料中心營運商能監控其整個AI GPU伺服器陣列的健康狀態與存量。這款由客戶安裝的軟體程式會利用GPU遙測資料來監控伺服器群的健康度、完整性與存量。」

這位輝達主管指出，這項功能將首先用於輝達最新的Blackwell晶片，因這款晶片在驗證程序上比前一代Hopper或Ampere晶片具備更多安全機制，而輝達也正在研究為前代晶片提供類似功能的可能性。

如果輝達正式推出上述這項定位驗證功能，將可回應白宮及美國國會兩黨議員的要求，協助防止AI晶片被走私到中國等受限國家。隨著美國司法部對中國相關的走私集團提起刑事訴訟—這些集團涉嫌企圖將價值超過1.6億美元的輝達晶片走私至中國—相關呼聲愈來愈高。

然而，美國方面要求增強定位驗證的呼聲，也引發中國最高網路安全監管機構約談輝達，詢問其產品是否存在後門，可能讓美國繞過晶片的安全防護功能。

這類監管陰影本周再度浮現，因為美國總統川普表示，他將允許向中國出口輝達H200晶片—這是當前旗艦Blackwell晶片的前一代產品。外交政策專家對中國是否會允許企業購買該晶片抱持懷疑態度。

輝達已強烈否認其晶片存在後門。軟體專家表示，輝達確實能在不破壞產品安全性的前提下，設定晶片定位驗證功能。（編譯：嚴思祺）1141210