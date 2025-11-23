輝達關鍵數據被亂看空？黃仁勳喊AI晶片產能仍不夠 再潑ASIC冷水
【記者呂承哲／台北報導】 AI 晶片龍頭輝達（NVIDIA）公布 2026 會計年度第 3 季（截至 2025 年 10 月 26 日）財報，在雲端與企業 AI 需求推動下，營收達 570.06 億美元，季增 22%、年增 62%，再寫新高。儘管市場因聯準會降息預期轉變而出現震盪，但黃仁勳在財報電話會議的訊號仍是外界判斷 AI 產業方向的核心。
黃仁勳指出，AI 基礎建設需求持續大於供給，「雲端全面售罄」已成常態。輝達正處於加速運算、生成式 AI 與代理 AI 三大平台同步轉換，推升 Blackwell 本季正式放量，其中 GB300 伺服機櫃貢獻 Blackwell 營收的三分之二。公司也預告下一代 Rubin 將於 2026 年下半年量產，產品節奏明確，強化長期成長動能。
資料中心網路業務更成最大亮點，第 3 季營收達 82 億美元、年增 162%，輝達正式成為全球最大 AI 專用網路供應商。公司指出，AI 訓練與推理規模暴升，使高效能網路成為下一個成長引擎。
輝達說明，目前提供三種網路架構：NVLink 對應垂直擴展（scale-up）、InfiniBand 與 Spectrum-X 對應水平擴展（scale-out），而今年推出的 Spectrum-XGS 則支援跨區域擴展（scale-across），可滿足千兆瓦級 AI 工廠需求。值得注意的是，乙太網路 GPU 連接率已接近 InfiniBand，顯示開放式架構加速被採納。
外界關注科技巨頭自研 AI ASIC 是否會威脅 GPU 在推理市場的地位。對此，黃仁勳明確表示，ASIC 僅適用於極端高量且任務固定的場景，但生成式 AI 與大型語言模型演進極快，產品還沒流片，模型就已經改版，使 ASIC 難以追上需求。
黃仁勳更是點出關鍵，其實這不是公司競爭，而是團隊競爭，因為能打造出極為複雜的 AI 晶片團隊，其實全球沒有幾個，並強調輝達的研發團隊在三大縮放定律發展（Scaling Laws）：預訓練擴展（pretraining scaling）、訓練後擴展（post-training scaling）與測試階段擴展（test-time scaling），也就是AI推論（inferencing），都具有不可取代性。
黃仁勳指出，輝達的GPU 具備涵蓋訓練、推理、搜尋、壓縮、推薦等廣泛任務的通用性，加上 CUDA、生態系與 NVLink、GB 系列完整平台支撐，成為企業級 AI 的基礎架構。隨著多模型與代理AI崛起，彈性將比單一任務最佳化更重要，GPU 的通用性因此成為最大護城河。
財務部分則是這次市場討論最多的焦點。本季庫存季增 32%、生產與採購承諾（supply commitments）季增 63%，反映公司提前為 Blackwell 與 Rubin 準備擴產。輝達說明，庫存增加集中在原料與在製品，製成品反而季減兩成，代表是為未來放量備料，而非需求轉弱造成的成品堆積，與供應鏈為 2025、2026 年需求爆發提前備貨一致。
然而，有看空者以應收帳款週轉天數（DSO）上升作文章，指稱這是 AI 需求放緩的證據。不過，財報顯示，本季 DSO 為 53.3 天，較上季 54.1 天縮短，且輝達營收仍創歷史新高。推升 DSO 的主因是雲端客戶採購規模增加，尤其網路設備年增 162%，而企業與 CSP 在建置 AI 廠房前 4～6 個月會先購買網路設備，屬正常前置採購。換言之，DSO 增加反映高成長週期，而非需求轉弱。
展望後續，輝達表示需求仍遠大於供給。法人提問中，公司指出 Blackwell 與 Rubin 在 2025～2026 年合計將貢獻約 5,000 億美元營收，隨新訂單持續加入，總量仍可能上修。黃仁勳強調，AI 訓練、推理與代理AI工作負載同時成長，必須與更多地區、更多供應商合作，提前預約未來產能，才能滿足全球對 GB300 與 Rubin 的需求。黃仁勳日前在台積電運動會也被魏哲家透露「想要更多晶片」，至於有多少，「是機密」。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚
獨家｜畢書盡父遭二度通緝！空殼公司假開3.6億發票 主嫌卻死無對證
獨家投訴｜酷澎免費會員制大陷阱？取消訂閱仍扣款 民眾怒批詐騙、盜刷！
其他人也在看
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股瞬間蒸發991點！記憶體慘崩全跌停 竟剩「這1檔」被三大法人狂掃1.1萬張！
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（21）日遭遇猛烈賣壓，加權指數收在26,434.94點，重挫991.42點，跌幅達3.61%。三大法人合計賣超達1,080.72億元，市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達利多出盡？美股變臉崩跌 高盛揭9大警訊：市場已傷痕累累
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）亮眼財報一度帶動股市強漲，美股四大指數齊翻紅，然而漲勢卻未延續，週四（20日）美股盤中全面反...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
台積電概念股繼續燒？億元教授口袋名單曝光：明年2檔有潛力
隨著年底腳步逼近，投資市場的目光逐漸轉向2026年的潛力標的。今年在AI熱潮推動下，台股屢創新高，與AI及台積電相關的個股也紛紛上漲。億元教授鄭廳宜看好明年具有黑馬潛力的標的，包括專注無人機防干擾技術的亞電（4939）以及聚焦半導體先進製程化學品的中華化（1727）。中天新聞網 ・ 4 小時前
台股週線崩跌962點！外資猛丟高股息ETF、國家隊反手狂撿 斥資33億入袋「這5檔」破14萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。台股上週加權指數崩跌，週線迎來連3收黑，高...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
大哥大手筆撐場！先砸111億搶進金控王12萬張 再擲102億掃貨全球IC測試龍頭
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體迎獲利了結下車潮！自營商單週猛砍「4檔記憶體大廠」逾3.1萬張 提款近21億元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/17～11/21）受美股重挫影響，終場加權指數大跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守27,000點大關。根...FTNN新聞網 ・ 1 天前
談台美匯率聲明後台幣走勢！陳鳳馨揭美國真實目的 預言這時間「台幣將升值」
英國《經濟學人》近期報導直指台灣患有「台灣病」，台灣為提振出口競爭力和擔心保險公司倒閉，因此央行必須控制新台幣升值，此即為台灣病的問題。與此同時台灣央行和美國財政部14日簽署了有關於匯率安排的聯合聲明，強調央行每半年需提出一份央行干預匯市的相關報告。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《風向龍鳳配》中指出，《經濟學人》和美國官方的關聯度不高，並未密切綁定，因此兩件事......風傳媒 ・ 10 小時前
翻車啦！富喬飆漲後重摔 爆1255萬元違約交割
根據規定，如果在「T+2」上午10點前，投資人交割帳戶內的餘額不足，銀行扣不到投資人應該要繳交的交割價款，就會發生「違約交割」。依時間推算，違約交割的投資人實際交易日應落在 11/19 本周三。富喬19日下跌5.74％，20日隨即直奔漲停，21日則回檔5.43％，近三個交易日股價...CTWANT ・ 1 天前
急輸血搶命！國家隊砸76億守護台積電、鴻海 貨櫃三雄這檔「10月營收雙減」受寵5日
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數昨（20）日終場漲846.24點，收在27,426.36點，漲幅3.18%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股買超方面...FTNN新聞網 ・ 1 天前
挑戰2028年獲利百億？自營商狂撈「這檔」破萬張成買超王 再砸1.9億補貨廣達
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週（11/17～11/21）週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
存股族走路有風 「這10檔」台股ETF近三月大漲雙位數
順序先後排名為台新臺灣IC設計（00947）、富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）；其近三個...CTWANT ・ 7 小時前
台股爆摔991點！外資狂倒「高股息ETF」3檔破7萬張 再提款0050達89億...連賣33天
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（21）日終場加權指數收在26,434.94點，崩跌991.42點，跌幅3.61%，創下史上第6大跌點。據證交所盤後公布籌碼動向，外...FTNN新聞網 ・ 1 天前
聯電21日逆勢收紅 特殊製程旺到明年
聯電今年前三季營收為591.27億元，季增0.6%，年減2.25%；累計今年前9月營收為1757.43億元，年增2.23%。每股稅後純益（EPS）達2.54元，累計獲利高於市場先前預期，全年EPS有望達到3.3至3.5元。聯電在近期宣布推出全新的55奈米雙極互補擴散金氧半導體（Bipolar-CMOS-DMOS）平台...CTWANT ・ 1 天前
大賣超中的逆襲！外資大手筆砸111億元掃貨「這封測大廠」5萬張 又捧55億搶進這檔航海王
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點大關。據...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
3千股民下車！高息ETF雙月配升息9.32%明最後買進日 「這檔」年化配息率飆10%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導本周有3檔ETF即將除息，其中採雙月配、受益人數逾3.4萬人的高息ETF永豐ESG低碳高息（00930），上周五（21日）公告最新配息...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
野村投信：2026 進入「AI 推論元年」 半導體等七產業仍扮台股要角
[Newtalk新聞] 聯準會 10 月再降息一碼，雖會議紀錄偏「鷹」，一度壓抑市場情緒並造成近期台美股市震盪，市場更擔憂 AI 是否陷入「泡沫化」。然而，全球 AI 投資熱潮指標企業輝達（NVIDIA）交出亮眼財報，第三季營收與獲利大幅超越預期，並釋出強勁的第四季展望，一度平息了市場疑慮。 野村投信指出，台股基本面穩健，今（21）日回檔，主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。預期 2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，可關注半導體先進製程與測試，AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，及機殼、滑軌等供應鏈核心，逢回分批布局，掌握長線趨勢。 野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基建需求。市場雖對「AI 泡沫」疑慮再起，但科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，新頭殼 ・ 9 小時前
安世轉單效應引爆！法人點名「這檔」吃最多紅利喊買進 目標價105元
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導中國因不滿荷蘭政府日前以維護國家安全為由，凍結安世半導體資產，因此限制相關功率元件出口，作為報復荷蘭手段，台廠強茂...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
明年金價上看4900美元 分析師解最佳進場時機
非農數據發布後，聯準會官員火速釋出鷹派訊號，FedWatch 12月降息機率從逾50%迅速降至35%。盧曉暘表示，貴金屬及原油等商品價格同步回檔，澳元與加元等商品貨幣短線承壓，反映市場對政策方向的快速再定價。他指出，雖然非農數據亮眼，但就業增速較上半年明顯放緩，顯示勞動市...CTWANT ・ 9 小時前