輝達陷兩難！黃仁勳：財報好壞都被說AI泡沫
[NOWnews今日新聞] 輝達近日剛公布Q3財報，盈餘、營收跟未來業務展望皆亮眼，但隔天公司股價和美股卻由紅翻黑，他20日在公司會議上感嘆，儘管交出令人驚豔的季度業績，但市場似乎並不領情。
根據《商業內幕》報導，黃仁勳在會議上表示，倘若公司業績不佳，就變成AI泡沫化的證據，但如果業績亮眼，又會被說是在助長AI泡沫，外界對輝達期望過高，彷彿已經到了怎麼做都不對的兩難地步。
報導提到，黃仁勳似乎也認同輝達對經濟走勢的影響力，說道：「如果我們季度業績不佳，哪怕只是差一點點，哪怕只是看起來有點問題，整個世界都會崩潰，這點無庸置疑。你們應該看看那些網路迷因....我們基本上撐起整個地球，這也不能說有錯。」
黃仁勳並指出，他對公司的業績感到滿意、對員工的成就感到驕傲，但輝達日益增加的龐大影響力，使得公司更難達到預期目標，這點也反映在輝達的市值上，甚至打趣的說：「想當初公司市值高達5兆美元的時候，真是好日子。歷史上還沒人能在幾週之內就蒸發5000億美元（市值），要想在幾週內損失5000億美元，你的身價一定非常高。」
輝達發言人則透過聲明回應《商業內幕》，在又一個季度實現驚人增長和需求後，黃仁勳要向公司傳達的訊息是：保持專注，讓市場自行調節即可。
