輝達離台北又近一步！蔣萬安：盼明年中可以順利動工

輝達（NVIDIA）海外總部進駐北士科T17、T18基地，台北市政府與新光人壽的合意解約案，副市長李四川今（24）日透露，市府已在上午完成塗銷新壽地上權程序，土地正式歸還市府。市長蔣萬安在出席道安交通會報前回應，希望在明年農曆年前和輝達完成簽約、年中可以順利動工。

台北市長蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安在出席道安交通會報前，媒體詢問北市府目前和新壽合意解約進度，對此蔣萬安表示，為了成功爭取輝達，他與李副市長及許多局處首長，這段期間確實完成了很多的困難和阻力。

蔣萬安說，到今天也正式向大家報告，我們完成了最後塗銷登記，也就是說T17、T18正式回歸到市府手上。接下來我們就會和輝達加速各項的審議，希望能夠預計在明年農曆年前能夠和輝達完成簽約，那明年中可以順利地動工。

另外，現場媒體還問到「吳怡農說施政不能憑感覺」、「怎麼看國民黨團修法要陸配《國籍法》限制」等問題，蔣萬安則是僅回「謝謝」，隨即進入市政大樓12樓劉銘傳廳聽取台北市道路交通安全會報。

蔣萬安上週與輝達副總裁Scott Ekman會面。（圖／北市府提供）

就在稍早，蔣萬安也在臉書發文，開頭就表示，「輝達與台北，又近一步！」接著提到，今天台北市政府已經與新光人壽完成最後的手續，讓輝達預計入駐的T17、 T18土地已正式回歸市政府。

蔣萬安透露，上週輝達副總裁Scott Ekman代表黃仁勳執行長來訪、親自遞交投資意向書。自己也向他表達，市府團隊將全面加速與輝達專案設定地上權簽約進度，期盼能在農曆年前再次相聚，共同見證歷史性的時刻。

蔣萬安強調，輝達將首個海外總部選在台北，對台灣具有重大意義。未來十年，台灣將在全球競爭AI的浪潮中取得先機、站穩腳步；而輝達選擇台北，不只是區域安全與外資加大投入的一劑定心丸，更象徵「台北有韌性，歡迎世界來做鄰居！」

