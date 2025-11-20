輝達預告銷售好到爆、台股暴漲846點！ 0050規模破9千億新高、兆元大關快到了

台股示意圖。資料照



輝達執行長黃仁勳釋出，晶片銷售好到爆炸，激勵輝達、台積電ADR股價反彈，台積電20日強彈60元，以收1455元，同步帶動台股收盤大漲846點，創下史上第二猛！0050同步水漲船高，自10/15創下8,000億新高後，在買氣與台股反彈雙重推升力道下，於11/20規模再突破9,000億，持續挑戰年內成為國內首檔兆元級ETF。

輝達第三季營收年增62%，重申未見AI泡沫，國內兩大ETF 0050、0056高度持有相關概念股，展望備受看好。台積電(2330)、台達電(2308)為0050主要成分股；伺服器代工鴻海(2317)、封測日月光投控(3711)為0056前兩大成分股。據彭博預估，台積電、鴻海、台達電在2026年EPS年增率分別達17%、21%及42%， 0050、0056將高度參與AI高速成長趨勢。

廣告 廣告

統計0050第四季以來至11/19淨申購金額1,245億元，近一周更密集獲淨申購256億元，11/20上漲，帶動規模創9,134億新高。

法人指出，0050買氣來自對成長潛力的期待，0050成立以來至11/19含息報酬率1213%，年化報酬率約為12.4%，不到6年可為投入資產翻倍；今年以來0050含息報酬率為24.2%，同期間大盤為18.6%、台股基金平均為20.5%，選擇0050具有顯著優勢。

對於一般投資人而言，透過0050可直接且高效率參與台股行情，不需要花時間研究個股與眾多ETF，也不會有選擇錯誤風險，即可取得高度可預期性的報酬。截至10月底，0050定期定額戶數今年以來大幅成長逾32萬戶，單月定期定額金額突破57億元，每人每月平均扣款金額接近萬元，是定期定額首選標的。

0050規模突破9,000億，最新經理費率來到新低的0.096%，未來規模成長至1兆以上將持續朝0.05%下降，持續有利投資人長線存股。

更多太報報導

輝達黃仁勳稱Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電反彈、台股回神大漲800點 收復兩萬七大關

獨家／Google劍潭新辦公室啟動 ！鄰近英業達廣達「起家厝」風水揭密曝光