輝達預計農曆年前正式簽約 蔣萬安出席內科尾牙全說了

蔣萬安致詞指出，輝達第一個海外總部落腳北投士林科技園區，預計農曆年前完成簽約，今年內正式動工。(記者林正堃攝)

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市長蔣萬安出席內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會，感謝內科協會長期作為市府最堅實的夥伴，他也透露，輝達(NVIDIA)第一個海外總部落腳北投士林科技園區，預計農曆年前完成簽約，今年內正式動工。

蔣萬安致詞指出，台北市目標明確，在2035年成為全球前十大AI之都，市府正積極串聯南港軟體園區、內湖科技園區及北投士林科技園區，打造台北科技廊帶。除了輝達即將入駐北士科，Google也在台北設置了美國本土以外最大的AI基礎建設研發中心。台北再次向全世界證明城市的實力，「台北就是未來引領AI科技發展最強的一顆心臟。」

面對內科朋友最關心的交通問題，蔣萬安說，市府兩年內已落實多項承諾，包括去年7月正式開啟堤頂交流道北上匝道，增設北環、東環幹線及12班內科通勤專車，大幅提升便捷性。

蔣萬安也說，根本解決內湖交通瓶頸的捷運東環段在任內順利動工，目前從劍南站到動物園站總共規劃10個站，其中有5站位於內湖，未來完工後，從新北市的徐匯中學站到內科僅需20分鐘，將大幅提升內湖整體發展，也帶動內科產業全面的發展。

