輝達領軍AI股回神美股強彈！ 台積電ADR走強、台股挑戰收復兩萬八

聖誕行情啟動！AI類股強勢反彈，美股指數19日全面上揚,台積電續揚1.5%。不過，外資放假前夕賣超台股1709.68億元，為今年來單周第二高，投信法人表示，美股反彈之際將帶動台股轉強，有望收復28000點大關，但短線來看台股仍為高檔震盪格局。

PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉表示，時序進入年底，預期隨著外資交投逐漸轉趨清淡，受到內資法人關注的題材股有所表現，且大盤持續維持於季線之上，反應市場情緒不悲觀，搭配國內外利多因子如美股科技指標股續揚、美國11月CPI數據低於預期提振市場情緒、晶圓龍頭大廠亞利桑那二廠計畫生產3奈米、聖誕行情啟動等，年底前指數仍有表現空間。

郭明玉表示，市場目前對AI晶片供應鏈明年展望看升，主要受惠於GPU與ASIC雙引擎成長，GPU部分，展望輝達需求強勁，提升晶圓龍頭大廠CoWoS產能進入2026年將增至125kwpm，GPU分配達800k wafers，有助於推動AI伺服器與高階GPU市場，帶動包括台灣在內的供應鏈受惠封測與材料需求成長。ASIC方面，在Google TPU與AWS Trainium需求大增之下，包括博通、IC設計大廠獲得晶圓龍頭大廠擴產支持，進一步帶動ASIC設計服務與測試供應鏈展現高速成長，推動3nm製程與HBM需求。

另外隨AI模型競爭再起，相關供應鏈也成為盤面焦點，郭明玉指出，自Gemini3推出後廣受市場好評，Gemini App使用量在8月至11月大幅成長，月活躍用戶大增30%至3.46億，週活躍用戶更是暴增52%，相比之下，ChatGPT同期僅增5%，且Gemini桌面訪問量更翻倍，顯示市場接受度強。整體而言，不同AI模型擁有不同優勢，Gemini 3 強化搜尋平台 AI Overview，保持查詢市佔率，Anthropic推出Claude Opus 4.5則強化編碼與代理能力，OpenAI持續迭代ChatGPT以維持領先地位，眼見AI市場競爭加劇，產品差異化與生態系整合將成為關鍵，也將牽動台場供應鏈投資信心。

看好台股明年在AI加持之下仍有創高契機，郭明玉建議，投資主軸仍可持續聚焦晶圓代工、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，以及封測介面與設備、IP、光通訊等，另外非電族群可留意特用化學、 軍工、機械零組件、金融保險。

