輝達首證實「定位驗證」技術 專盯晶片有無走私流入黑市

財經中心／李宜樺報導

輝達週三首度證實開發「定位驗證」技術，就像給 AI 晶片裝上「追蹤器」，能掌握晶片是否「偷跑」走私到禁運國。（圖／三立新聞網）

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）在美中科技戰的漩渦中，投下震撼彈！外媒路透社（Reuters）獨家報導後，輝達週三（10日）首度證實，已開發出「定位驗證」（location verification）技術。這項新功能將能指示其晶片正在哪個國家運行，此舉被視為協助防止高階人工智慧（AI）晶片被走私到美國禁止出口國家的重要措施，同時也為美中晶片戰開啟了新的監管篇章。

輝達首度證實：用「時間差」判斷晶片在哪

這項功能是以軟體形式提供給客戶，輝達已經私下演示，但尚未正式發布。輝達官員透露，這套軟體是用來讓客戶追蹤晶片的性能表現。至於怎麼追蹤位置？關鍵是利用晶片和輝達伺服器溝通時的「時間延遲」來判斷晶片的大致位置，精確度就像一般網路服務的定位能力一樣。

輝達聲明中用大眾語言解釋：「我們正在提供一項新服務，讓數據中心老闆可以監控他們的 AI 晶片群（GPU 機群）的健康狀況和庫存。」並強調會將這套軟體開源，讓外部專家能檢查這項技術。

中國緊張急問：有沒有「一鍵關機」後門？

這套晶片「追蹤器」技術，是直接回應美國政府和國會議員的呼籲，要求用措施來防止 AI 晶片被走私到中國等受限制的國家。目前，美國司法部正在追查涉及價值超過 1.6 億美元的輝達晶片走私案。

然而，美國要求追蹤晶片的舉動，立刻引發了中國的強烈關注。中國網路安全監管機構已經傳喚輝達，急著詢問這些晶片產品內，是不是藏有**「後門」（backdoors），讓美國可以繞過安全防護。

輝達執行長黃仁勳手持 AI 晶片，象徵公司為高階 GPU 裝上「科技盾牌」，以新開發的定位驗證技術，協助美國政府打擊價值破億美元的國際晶片走私黑市。（圖／翻攝自輝達YT）

輝達駁斥：絕無「一鍵關機」終止命令

對於外界對晶片控制權的擔憂，輝達緊急出面消毒。輝達強調，他們收到的晶片資料是「只讀」（read only）的，公司伺服器無法對晶片進行寫入或操作。

輝達鄭重澄清：「Nvidia GPU 內部沒有任何功能允許 Nvidia 或任何遠端角色停用晶片。沒有所謂的『終止開關』（kill switch）。」

這項新追蹤功能將首先在輝達最新的「Blackwell」晶片上搭載，不過輝達也正在研究如何讓前幾代晶片（如 Hopper 和 Ampere）也能使用這項定位追蹤技術。

此外，儘管美國總統川普表態允許向中國出口 H200 晶片，但外交專家對中國公司是否願意購買帶有「追蹤器」的晶片表示懷疑，顯示市場的猶豫仍在持續。

