輝達黃仁勳下午飛抵台灣 直奔台南訪台積電3奈米廠

（中央社記者吳家豪台北7日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午將抵台，這也是他今年第4度造訪台灣。首站將直飛台南，預計下午約2時32分抵達，隨後將前往重要供應商台積電台南3奈米廠視察產線，並準備明天參加台積電運動會，屆時將與台積電創辦人張忠謀世紀同框。

台積電運動會將在新竹縣立體育場舉行，僅開放受邀媒體與內部員工參加，已邀請台積電創辦人張忠謀及夫人張淑芬出席。活動流程罕見出現「貴賓致詞」，業界揣測黃仁勳可能親自現身，展現輝達與台積電合作的好交情。

在飛來台灣之前，黃仁勳先出席英國倫敦舉行的金融時報AI未來峰會，他表示，中國能源成本較低，監管限制也較寬鬆，恐在AI競賽擊敗美國；美國與英國在內等西方國家正受到「犬儒主義」心態所束縛，「我們需要更多的樂觀心態」。（編輯：林淑媛）1141107