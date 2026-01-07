輝達黃仁勳亮相全新Rubin平台! 郭明錤劃７重點、VR200 NVL72機櫃全年上看７千櫃

輝達CES亮相RUBIN新平台。翻攝自官網



輝達執行長黃仁勳6 日在今年 CES2舉辦主題演講，台積電3奈米打造的 NVIDIA Rubin 平台六款晶片全數亮相，並「已經全面投產」。知名分析師郭明錤表示，今年Rubin CoWoS投片量約30-35萬片，預計首季初開始小量試產，第二季末量產。VR200 NVL72的機櫃組裝量產預計第三季底，考慮到良率爬坡，今年全年/下半年機櫃出貨量約5,000-7,000櫃。

郭明錤最新產業調查與Nvidia CEO黃仁勳的2026 CES演講 ，將Nvidia Vera Rubin/VR200 NVL72重點在次更新 ，並點出7大規格重點

1. Nvidia將AI伺服器VR200 NVL144 (die-based) 改名為VR200 NVL72 (package-based)。VR200 NVL72將分為Max Q與Max P兩種power profile。

➢ 黃仁勳提到了NVL72，而非先前的NVL144

廣告 廣告

➢ Max Q與Max P硬體設計相同

➢ Max Q GPU/機櫃功耗 (TGP/TDP)：約1.8/190 (kW)

➢ Max P GPU/機櫃功耗 (TGP/TDP)：約2.3/230 (kW)

➢ 兩者均顯著高於GB300 NVL72的1.4/140 (kW)

➢ 因應資料中心供電規格，不同power profile提升安裝彈性。此改變也意味著Nvidia開始注意到物理世界對建置AI伺服器的限制，並將其反映在產品規格上

2. VR200 NVL72 Max Q與Max P的GPU散熱設計升級。

➢ 兩者均採用微通道冷板 (micro-channel cold plate；MCCP) 搭配鍍金散熱蓋 (gold-plated lid)

➢ 市場高度期待GPU TGP達2.3kW後開始採用微通道蓋板 (micro-channel lid；MCL)，但MCL最快需至2027年下半年才會量產 。

3. 受益於GPU、HBM與NVLink Switch規格升級，VR200 NVL72的AI訓練/推理算力約是GB300 NVL72的3.5/5倍，機櫃的供電也因此大幅提升。

➢ VR200 NVL72的power shelf升級到3*3U 110kW (6×18.3kW PSU) (vs. GB300 NVL72最普遍的8*1U 33kW (6×5.5kW PSU))

➢ VR200 NVL72 power shelf採3+1備援設計

➢ VR200 NVL72的電力進線 (power whip) 提升到100A (vs. GB300 NVL72的60A)，這對資料中心供電要求更高 (如母線 (busway) 與插接箱 (tap-off box) 等設計)。

4. VR200 NVL72的散熱設計更依賴液冷方案。

➢ Compute & NVSwitch tray均採用無風扇設計 (fanless)

➢ 機櫃冷卻液流量 (TCS flow) 幾乎增加100% (vs. GB300 NVL72)，有利CDU、分歧管、水冷版與QD規格與/或數量升級 。

➢ 機櫃風量 (Air flow) 需求則降低約80% (以CFM計) (vs. GB300 NVL72)。

5. VR200 NVL72的Compute tray首度採用midplane，落實無線設計 (cableless)。

➢ Midplane關鍵規格包括：44層 (22+22)、M9 CCL (EM896K3)、尺寸約420*60 (mm)。

➢ 黃仁勳提到，受益於此設計，Compute tray的組裝時間可由2小時顯著降低到5分鐘 (vs. GB300 NVL72)。

6. 今年Rubin CoWoS投片量

約30-35萬片，預計在今年首季初開始小量試產，並於今年第二季末量產。VR200 NVL72的機櫃組裝量產預計在今年第三季底，考慮到良率爬坡，預計今年全年/下半年機櫃出貨量約5,000-7,000櫃。

7. 機櫃功耗

功耗達約200kW，54V配電會開始遭遇顯著的空間占用 (銅排/線材) 與轉換效率瓶頸，故VR200 NVL72可視為Oberon機櫃的最後一代方案；後續面對AI算力提升帶來的挑戰，將採用支援800V HVDC的次世代Kyber機櫃設計因應。

更多太報報導

【一文看懂】黃仁勳CES開釋物理AI 你懂了沒? AI要從螢幕走出來、台灣站在最好的位置

快訊／輝達黃仁勳CES宣告：物理AI的ChatGPT來了！「會思考」Alpamayo模型推進自駕技術

【一文看懂】CES開展即落幕！「影武者」記憶體揮刀 輝達英特爾都得低頭