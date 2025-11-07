輝達黃仁勳今日直飛台南家鄉 參訪台積電3奈米廠

輝達執行長黃仁勳今日將抵台。(資料照；記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳即將於今日抵台，外傳他的私人飛機將在下午一點半左右抵達台南機場，參觀台積電(2330)台南3奈米廠，台南為黃仁勳的家鄉，外界猜測他可能順道逛逛台南夜市，回味府城小吃。

黃仁勳明日將參與明日台積電(2330)運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI(人工智慧)，同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位。

黃仁勳的AI霸主地位需要台積電與台灣AI供應鏈全力提供技術與產能支持，此次來台參與台積電運動會，拜訪台積電與台灣AI供應鏈將是主要行程。

