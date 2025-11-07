輝達黃仁勳來了！率先拜訪台灣AI供應鏈
〔記者卓怡君／台北報導〕輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳即將於今日抵台，準備熱情參與明日台積電(2330)運動會，與台積電創辦人張忠謀、台積電董事長魏哲家共聚一堂，黃仁勳參加台積電運動會，表達輝達與台積電密切合作關係，衷心感謝台積電大力配合發展AI(人工智慧)，同時也象徵台灣供應鏈在AI領域的關鍵地位，據了解，黃仁勳今日並無公開行程，將低調拜訪台灣供應鏈。
此次將是黃仁勳今年四度來台，上半年來台參加公司尾牙與台北國際電腦展，8月22日旋風來台僅停留不到半天，主要是與台積電會面，在台積電內部發表演講，更重要的是了解台積電完成設計定案(tape out)的6款晶片，包括最新的3奈米Rubin架構晶片等相關新品，確認未來產能分配，同時也就美國對等關稅、台積電美國生產等議題進行討論。
黃仁勳行程滿檔，上週剛赴南韓與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣一起大吃炸雞、喝啤酒，並釋出多頂合作案，此次特地來台首度參與台積電運動會，對外宣示與台積電的深厚情誼。
