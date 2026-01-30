輝達黃仁勳換上台灣味花襯衫 高呼需要大量台灣人才

輝達執行長黃仁勳換上花襯衫參加台灣分公司尾牙。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕輝達執行長黃仁勳今日晚間出席輝達台灣分公司尾牙，不再以「皮衣男」現身，特別換成花襯衫，黃仁勳笑著表示，這件花襯衫很有台灣味，黃仁勳表示，輝達已不再只是生產單一GPU(繪圖晶片)，擴展到各種不同類型與應用，需要台灣眾多合作夥伴支援，因此，輝達需要大量台灣人才。

黃仁勳表示，很高興參加尾牙的新年派對，這是他一年中最喜歡的事情之一，此行主要目的是為了慶祝新年，並感謝員工和合作夥伴在過去一年的辛勤工作。去年非常忙碌，輝達推出了許多新產品，協助眾多公司進入人工智慧領域，台灣與合作夥伴提供了極大支持，他對此深表感激。

黃仁勳指出，此行已與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，並在南港新辦公室舉行員工會議，明天週末安排與合作夥伴的晚宴，感謝大家願意在週末與他會面。

有關與聯發科的合作，黃仁勳指出，輝達正與聯發科合作打造一款高效低功耗的系統單晶片(SoC)，專為具備強大人工智慧功能的電腦設計，應用範圍廣泛，輝達不再只是生產GPU，已從單一的GPU擴展至7種不同類型的晶片，包括網路晶片、交換器晶片、智慧資料處理器以及CPU。如今GPU已是超級電腦，這些複雜系統需要台灣眾多合作夥伴支援，因此，輝達在台灣需要大量工程師人才，涵蓋晶片設計、系統設計、軟體工程、供應鏈管理等領域。

輝達近期力促美國國會重啟國家量子計畫，結合AI技術鞏固美國經濟與國安領導地位，對此黃仁勳表示，輝達持續投入量子運算，量子運算用於模擬自然，不會取代傳統運算模式(如CPU、GPU和人工智慧)，即使是量子電腦也需要加速運算，人工智慧仍將是未來重要的運算模型，未來幾年量子電腦將不斷發展壯大，他很肯定台灣在科學領域的深厚基礎與對量子電腦的高度專注。

