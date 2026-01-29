輝達黃仁勳搶爆全年產能 台積電今年仍是一個人武林

輝達執行長黃仁勳（右）已經多次來台找台積電董事長魏哲家（左）要產能。

輝達執行長黃仁勳預計在29日抵台，並在30日出席輝達台灣尾牙，31日舉行「兆元宴」，可能會持續跟台積電要產能。在輝達取代蘋果成為最大客戶、先進製程產能滿載之際，台積電董事長魏哲家魏哲家掛保證稱：「AI 需求是真的，且看不到盡頭。」同時外界已經預期，今年台積電正式由AI取代智慧型手機成為最大營收來源，在輝達產品推陳出新下，黃仁勳也多次來台向魏哲家要產能，今年台積電依然在先進製程領域一枝獨秀。

面對AI產業是否過熱的質疑，台積電董事長暨總裁魏哲家幽默且堅定地回應，過去幾個月親自與所有雲端服務供應商（CSP）對談，確認 AI 確實幫助客戶提升了業務。他開玩笑地說這些客戶財務狀況非常穩健，「聽起來比台積電還有錢」，他形容 AI 需求看起來「未來幾年都將看不到盡頭」

半導體業內人士分析，今年起台積電已經與以往不同，由AI晶片大廠輝達正式取代蘋果成為台積電的最大客戶，台積電也從智慧型手機時代走向AI晶片驅動的成長期，過去幾年台積電每季營收還會受到蘋果拉貨的淡旺季影響，現在在輝達「全年旺季」的影響下，台積電先進製程產能已經被全數預訂，再度上演一個人的武林。

台積電在2026年在先進製程方面依然處於絕對領先地位，特別是在 AI 晶片所需的先進製程與CoWoS上，「沒有其他業者能完全複製其服務。雖然英特爾（Intel）和三星會透過地緣政治避險、降價搶市來分食少量市佔，但在高價值、高效能的A市場，台積電仍是「唯一能穩定大規模供貨」的贏家。

市場預期，台積電在2026年在全球晶圓代工市場的美元營收將成長22%至26%，市佔率預計將攀升至73.1%的新高。

而隨著2奈米已經在2025年第四季正式量產，預計2026年底月產能可達8萬至10萬片。目前輝達與蘋果等大客戶已幾乎預訂所有初期產能，台積電在2奈米量產的時程與良率表現上，領先對手至少3年。



