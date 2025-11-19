輝達黃仁勳讚Blackwell 銷售「好到爆炸」! 台積電ADR彈、台股回神拚收兩萬七大關。資料照



全村希望AI霸主輝達 (Nvidia)財報揭曉，獲利與營收均優於市場預期，並釋出強勁的第四季銷售展望，輝達執行長黃仁勳一句 GPU Blackwell 的銷售表現「好到爆炸」，激勵股價在盤後上漲超過 5%，台積電ADR反彈1.6%，科技股回神，台股期貨電子盤應聲大漲逾370點、漲幅1.40%。

市場關注輝達財報，加上台指期壓低結算效應，台股19日開低走低，加權指數終場大跌176.0點，以26580.12點作收，跌幅0.66％，痛失兩萬七大關，輝達財報從從容容過關之際、科技回神，將同步激勵台股開盤反映，有望收復兩萬七大關。

輝達已成為全球市值最高的上市公司，主要受惠於對其 AI GPU 的強勁需求。其客戶包括微軟

由於輝達的銷售與展望被視為 AI 熱潮的風向球，其業績備受科技產業與投資人高度關注。

輝達第三營收570億美元、每股盈餘1.30美元皆優於預期，並上調第四季營收至650億美元，優於市場預估，盤後股價大漲超5%。數據中心營收512億美元、年增66%，Blackwell Ultra銷售強勁，GPU與網路產品需求續旺。黃仁勳釋出，雲端GPU已售罄，AI訂單能見度延伸至2026年，強化市場對AI循環的信心。

