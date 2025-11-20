輝達「中國營收歸零」財報還是強到破表 外媒揭最大客戶：需求全由他們包辦
AI晶片龍頭輝達公布第3季財報，表現優於市場預期，營收達570億美元，季增22%、較去年同期成長62%，並預估下一季度營收可達650億美元。科技媒體《Wccftech》對此直言，這代表輝達已親自證實「AI潮仍在高速發展」，同時進入了AI產業的良性循環，最大功臣正是其產品Blackwell與Rubin系統。
報導表示，在外界議論「AI泡沫」是否即將破裂之際，輝達與執行長黃仁勳顯然不這麼認為。黃仁勳表示，目前對Blackwell的需求來到歷史新高，AI產業的發展已將算力需求推向了新的高度。
不過在輝達的AI事業狂飆之際，老本行遊戲部門卻出現些微放緩。本季消費級顯示卡（GPU）銷售量季減1%，原因是「通路庫存正常化」，但值得注意的是，Q3至Q4一向是顯示卡銷售旺季，因此出現些微下滑略顯不尋常。不過輝達強調，1%的跌幅並不能視為市場需求疲弱，因為營收年增仍達30%，整體表現仍強勁。
明年營收5000億美元目標不變 輝達：一切進展順利
外界關注輝達如何達成黃仁勳先前喊出的目標，也就是2026年營收達到5000億美元，在財報電話會議上，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）則對此回應，「我們正朝5000億美元的目標前進，進度符合預期。我相信到了2026財年，我們還能滿足額外的運算需求，並提供更多的產品與解決方案。」
報導指出，輝達新一代AI與高速運算平台Rubin，將是其2026年營收的主要推動力，客戶採用率預計會比Hopper和Blackwell更高。儘管也有聲音對輝達能否達成5000億美元營收提出質疑，但輝達強調，市場需求強勁，例如沙烏地阿拉伯就已下單40萬至60萬顆GPU。
中國沒貢獻Q3營收 AI巨頭、CSP成最大引擎
報導提到，輝達Q3的營收數據中不包含任何中國客戶，儘管輝達在當地仍有相當規模的客戶。也就是說，目前的AI運算需求幾乎全由雲端服務供應商（CSP）與OpenAI等AI公司推動。
報導直言，整體而言，輝達與AI產業的前景看起來比以往更加光明，也染上更閃亮的「輝達綠」。
更多風傳媒報導
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 19 小時前
輝達超狂財報爆隱憂 陸行之警告「唯一的遺憾」突然反轉
輝達在台灣時間20日清晨公布最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，刺激盤後股價大漲超過6%，帶動亞洲股市與AI供應鏈族群股價大漲。對此，知名分析師陸行之看好輝達有機會扭轉科技股近期的頹勢，但陸行之也提到「唯一的遺憾」是輝達庫存持續增加，供應鏈最怕大客戶買太多突然反轉。中時財經即時 ・ 11 小時前
AI信仰回歸台積電暴衝 台股噴846點寫史上第二強/黃仁勳再秀「鈔能力」外資集體喊高輝達目標價/PCB熱浪再起 金居金像電亮燈衝鋒｜Yahoo財經掃描
美股周三在輝達財報公布前表現亮眼，科技股跌深反彈，投資人一邊等待AI龍頭關鍵財報、一邊消化聯準會會議紀錄釋出的「降息恐拖累抗通膨」訊號，四大指數震盪收高。道瓊工業指數上漲0.10%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.82%。盤面上，Alphabet在最新一代AI聊天機器人Gemini3帶動下創歷史新高，半導體設備股則受「可能延後加徵半導體關稅」傳聞激勵普遍走揚。盤後輝達端出遠優於預期的財報與財測，第三季營收大增、GPU需求被形容為「爆量」，股價盤後大漲逾5%，台積電ADR同步走高約1.6%，為今日亞股與台股強彈提前暖身。 亞股今早全面受惠輝達利多與美股止跌上攻，日股大漲2.65%，韓股走揚1.92%，港股小幅收漲，上證指數也跟著走揚，區域市場風險偏好明顯回溫。 台股今（20）日受輝達財報利多助陣，上演報復性反彈，早盤一度大漲逾900點，終場收在27426.36點大漲846.24點、漲幅3.18%，改寫史上第二大單日漲點，成交值5779.23億元。電子權值股成為多頭主攻部隊，台積電(2330)大漲60元收1455元，聯發科(2454)勁揚25元收1185元，鴻海(2317)也上漲7.5元收236.5元，帶動AI伺服器、PCB及高階材料相關族群全面走強，盤面資金明顯回流電子權值與AI供應鏈。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 13 小時前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 6 小時前
法人狂砍326億 台股午後翻黑尾盤跳水/輝達財報倒數揭密 AI鏈屏息觀望/漲價題材加持 被動元件小兵亮燈搶鏡｜Yahoo財經掃描
美股周二賣壓持續不止，科技股成主要提款來源，市場一方面等待輝達財報、一方面對AI估值過高與12月降息機率下降感到憂心，四大指數全數走弱並跌破50日均線。道瓊工業指數大跌1.07%；標普500指數下跌0.83%；那斯達克指數下跌1.21%；費城半導體指數重挫2.31%。個股方面，輝達收跌2.81%，超微、邁威爾、美光跌幅皆在4%至5%，反映AI產業風險偏好降溫；而微軟傳出將與輝達投資聊天機器人開發商Anthropic，未來應用在微軟雲端，股價仍下挫2.7%。而拆分後的Netflix，因分析師重申「買入」評級，股價因此反彈3.45%。台積電ADR走弱，壓抑今日台股電子權值股氣氛。 亞股今（19）日走勢分歧，日股盤中震盪，終場下跌0.34%，韓股續弱，港股小跌0.38%，上證指數則微幅走揚0.18%，區域市場整體仍偏向觀望。 台股今日適逢台指期結算，盤中雖一度受到AI股回神帶動觸及26,902.97點，但買盤力道不足，加上台指期結算日賣壓湧現，終場下跌176點收在全日最低26,580.12點，成交量縮至4,951.98億元。台積電(2330)早盤一度翻紅至1,415元，但尾盤遭4,122張大單砸出，終場收跌10元至1,395元，失守1,400元；鴻海(2317)、聯發科(2454)同步走弱，壓抑指數表現。盤面上，記憶體族群續呈弱勢，華邦電(2344)、旺宏(2337)跌逾3%，南亞科(2408)小跌0.3%；模組股商丞(8277)更遭打至跌停。反觀被動元件族群獲利多襲來，中小型個股火力全開，光頡(3624)、金山電(8042)雙雙亮燈，蜜望實(8043)亦盤中觸頂；天仁科技(6834)、千如(3236)、信昌電(6173)等同步走強。生技股同樣成為避險資金方向，康霈*(6496)亮燈漲停、浩鼎(4174)與易威(1799)同步收高。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股ETF定期定額夯！存股族最愛10檔揭曉 0050人氣最火燙、這半導體ETF冒出頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長...FTNN新聞網 ・ 13 小時前