輝達「中國營收歸零」財報還是強到破表 外媒揭最大客戶：需求全由他們包辦

AI晶片龍頭輝達公布第3季財報，表現優於市場預期，營收達570億美元，季增22%、較去年同期成長62%，並預估下一季度營收可達650億美元。科技媒體《Wccftech》對此直言，這代表輝達已親自證實「AI潮仍在高速發展」，同時進入了AI產業的良性循環，最大功臣正是其產品Blackwell與Rubin系統。



報導表示，在外界議論「AI泡沫」是否即將破裂之際，輝達與執行長黃仁勳顯然不這麼認為。黃仁勳表示，目前對Blackwell的需求來到歷史新高，AI產業的發展已將算力需求推向了新的高度。

不過在輝達的AI事業狂飆之際，老本行遊戲部門卻出現些微放緩。本季消費級顯示卡（GPU）銷售量季減1%，原因是「通路庫存正常化」，但值得注意的是，Q3至Q4一向是顯示卡銷售旺季，因此出現些微下滑略顯不尋常。不過輝達強調，1%的跌幅並不能視為市場需求疲弱，因為營收年增仍達30%，整體表現仍強勁。



明年營收5000億美元目標不變 輝達：一切進展順利



​外界關注輝達如何達成黃仁勳先前喊出的目標，也就是2026年營收達到5000億美元，在財報電話會議上，輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）則對此回應，「我們正朝5000億美元的目標前進，進度符合預期。我相信到了2026財年，我們還能滿足額外的運算需求，並提供更多的產品與解決方案。」​

報導指出，輝達新一代AI與高速運算平台Rubin，將是其2026年營收的主要推動力，客戶採用率預計會比Hopper和Blackwell更高。儘管也有聲音對輝達能否達成5000億美元營收提出質疑​，但輝達強調，市場需求強勁，例如沙烏地阿拉伯就已下單40萬至60萬顆GPU。

中國沒貢獻Q3營收 AI巨頭、CSP成最大引擎

報導提到，輝達Q3的營收數據中不包含任何中國客戶，儘管輝達在當地仍有相當規模的客戶。也就是說，目前的AI運算需求幾乎全由雲端服務供應商（CSP）與OpenAI等AI公司推動。

報導直言，整體而言，輝達與AI產業的前景看起來比以往更加光明，也染上更閃亮的「輝達綠」。

