輝達、北市府談妥 權利金122億

台北市副市長李四川（中）6日宣布，跟美國輝達總公司以122億元完成議價，預定最快11日簽約，估計最快於6月前開工。（邱芊攝）

輝達（NVIDIA）海外總部「星艦3.0」落腳北士科全案底定，台北市副市長李四川6日宣布，跟輝達以122億元權利金完成議價，最快11日、最慢13日前，也就是農曆春節連假前完成簽約，接下來就會進入請領建築執照及都市設計審議程序，若沒有問題就會發照，估計最快6月前開工。市府補充，履約保證金12億2000萬元，地租會依照契約約定繳付。

輝達落腳台灣一波三折，因屬意的T17、T18地上權5年前就由新壽取得，原本新壽希望直接移轉，但北市府認為此舉有法律爭議，雙方一度僵持，最終在台新新光金控董事長吳東亮成全下，以44.7億元與北市府和平分手，輝達得以進駐。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安表示，已經完成議價，接下來市府就會啟動相關程序，於農曆春節前簽約。至於外界好奇簽約儀式會如何安排，李四川表示，美國總公司還要與上層溝通，市府是與輝達在台子公司簽約，「只要能簽約，都會協商配合」。

李四川表示，6日中午已跟輝達總公司就北士科T17、T18議價，確定以122億元完成權利金議價，後續輝達將依合約內容辦理相關程序，最快會在11日簽約，若來不及大約在13日以前，即農曆春節連假前完成。

關於122億元權利金，李四川說明，當初他在議會報告，原則上與新壽解約後，市府初估權利金在125億元以下，跟新壽的解約款裡，輝達原要概括承受約14億多元，其中含營業稅約1.6億元，但在市府跟中央說明後，1.6億元可以退還，最後輝達所概括承受的費用約12億元，已內含在權利金內。

北市區段徵收及市地重劃委員會才剛於4日審議權利金、計畫書，昨日就議價完成，比原本預期還快，李四川說，市府本就排定在過年前簽約，簽約前一定要決定價錢，所以開完委員會決定了底價後，隨即跟輝達議價，過程都很順利。

至於簽約到開工前，還有什麼程序？李四川說，輝達正委託台灣建築師規畫設計中，設計、簽約完成後，就可請領建照及都審程序，沒問題就會發照，若輝達希望盡快開工，也可先申請開挖連續壁用的雜項執照，希望在6月前能夠開工。