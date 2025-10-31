輝達、北市拚春節前簽約 總部落腳T17、T18
輝達（NVIDIA）確定落腳北士科T17、T18基地，台北市長蔣萬安昨（31）日受訪時表示，市府預計11月中旬前完成與新光人壽的合意解約程序，隨後即可與輝達啟動簽約作業；副市長李四川補充，目標春節前完成與輝達的簽約，讓北士科AI產業聚落的關鍵進程能順利落地。
外界關注輝達進駐北士科進度，蔣萬安透露，一切進展依計畫推進，如同新壽上周在記者會上公開說明，後續就會啟動合意解約程序，希望可以「在11月中以前，完成合意解約的程序」。
李四川說明，市府30日與新壽初步協商解約金額，與市府估計差不多，具體內容下周明朗，市府正同步推進三件事，一是與新壽完成解約，二是輝達投資計畫書須經兩個月作業時間，三是都市計畫變更程序，預估三個月內可完成，最晚明年年中簽約，但市長要求儘速，因此朝農曆年前完成設定地上權為目標。
蔣萬安日前在議會證實輝達確定落腳北士科後，北市府與新光人壽隨即展開合意解約協商。協商內容除返還新壽先前已繳的約32億元外，也包括新壽提出的設計費、監測費、PCM費及稅金等多項成本。據悉，新壽目前已提出約6.5億元具憑證的成本資料，部分費用仍在整理中。由於過去部分稅金應由市府負擔，卻在合約中轉嫁給新壽，市府也將一併返還。
北市府內部設定「分手費」上限47億元，包含新壽已繳的36億多元及約10億元可認成本，只要新壽能提出確實且符合法定認定標準的憑證，就會予以認列。
雙方預計下周再度協商，若金額確認無誤，合意解約的總額將落在市府預估的40億元上下，為輝達正式進駐開啟最後階段。
