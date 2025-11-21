輝達、台積電ADR盤前重挫！科技股跌跌不休，現在進場是接刀或撿便宜？
歷經週四驚魂一夜，全球股市仍難止跌。截至台灣時間今（21）日18時30分，包括輝達、台積電ADR、超微等多檔科技股盤前跌近3%，拖累台指期夜盤一度跌逾200點，市場對於AI估值過高的疑慮仍未消除。
法人指出，台股基本面穩健，今日的回檔主要反映國際資金波動與技術面轉向，短線震盪難免，但在 AI 應用全面擴張與訂單能見度高的雙重利多下，中長期投資布局仍具吸引力。
AI真的有泡沫風險？
野村投信預期，2026 年 AI 題材將延續，台股有望維持高檔震盪並具中期成長動能，建議投資人不妨關注 AI 伺服器、散熱模組、BBU、PCB，以及半導體先進製程與測試等供應鏈核心族群，逢回分批布局，掌握長線趨勢。
野村高科技基金及野村 e 科技基金經理人謝文雄表示，全球 AI 軍備競賽持續升溫，美國雲端巨頭包括 Meta、Microsoft、Alphabet 及 Oracle 紛紛擴大資本支出，甚至發行最長達 40 年的超長期公司債籌資，以滿足龐大的 AI 基礎建設需求。
針對市場「AI 泡沫」疑慮再起，野村投信指出，科技巨頭憑藉穩健的本業與強勁自由現金流，不僅能支撐高額投資，也具備在市場波動時的應對能力，等同為潛在風險提供保險，研判目前 AI 泡沫風險仍低。
謝文雄進一步分析，美股第三季財報顯示，科技巨頭的雲端業務高速成長，AI 已開始帶來實質回報，顯示這波投資並非僅止於概念炒作，而是逐步轉化為營收動能。根據市場預估，全球 AI 資本支出至 2026 年將達 4,800 億美元，主要集中於 AI 基礎建設，包括資料中心、伺服器、網路設備與半導體製程，並推動相關供應鏈需求持續擴張，而台灣在AI供應鏈扮演關鍵角色，預計可持續受惠。
謝文雄表示，台灣擁有全球最完整的半導體垂直整合生態系，涵蓋晶片設計、製造、封裝測試、散熱、電源管理到終端應用，形成無可取代的競爭優勢。近期火熱的記憶體產業便是受惠AI推論應用快速擴大，從過去的周期性產業轉為 AI 驅動「超級週期」的最佳例子。
他認為，目前來看 HBM（高頻寬記憶體）供應短缺已擴散至企業級 SSD、QLC NAND，甚至傳統 HDD，缺口恐延續至 2026 年底，隨著 2026 年進入「AI 推論元年」，龐大運算需求推升記憶體存儲量，第三季記憶體報價全面上漲，核心原因在於供不應求，這也意味著記憶體產業正迎來超級循環的關鍵時刻，相關廠商營運動能強勁。
「黑五折扣」提前在股市上演 投資人該進場嗎？
「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，近期股市下跌主要是恐慌情緒被放大，並非基本面轉弱，這波回檔反而更接近「黑五折扣提前在股市上演」，投資人應把握震盪帶來的價格調整，檢視並強化長線布局。
張榮仁指出，美國政府已把AI發展提升到國家級戰略，Genesis Mission的重大計畫被視為「AI版曼哈頓計畫」。在這種政策強度下，即便某家公司因為現金流壓力短暫調整，也不會中斷整體產業的技術推進。更關鍵的是，AI基礎建設、能源配置、資料中心等投資需求正在全面爆發，並非僅靠題材支撐。
至於市場大幅降低聯準會（Fed）降息預期，張榮仁分析，雖然短期悲觀情緒蔓延，但從經濟邏輯來看，這反而是股市長期的好消息。如果美國因為經濟強勁而不急著降息，代表企業獲利體質健康、就業市場穩定、需求動能扎實。
此外，聯準會日前提及資金水位將從「充裕」回到「充足」，被部分投資人誤讀為「流動性即將緊縮」，張榮仁強調，聯準會手中仍握有多項成熟工具，包括必要時擴表等手段，可在市場需要時即時補充流動性；從政策環境與資金結構來看，美國並不存在流動性突然轉為吃緊的條件。
張榮仁認為，近日股市下跌的本質並非基本面惡化，而是短線情緒大幅偏移。在AI政策力挺、能源與資料中心基建需求爆發、AI長任務能力與生產力革命逐步實現之下，AI 的成長動能反而愈來愈扎實，美國經濟也未出現趨勢性的轉弱訊號，建議投資人維持紀律、穩定布局，而非在情緒波動中迷失方向。
展望2026年 台股獲利有望成長約 21.5%
展望 2026 年，謝文雄表示，聯準會近期降息雖淡化持續寬鬆預期，但美國通膨趨勢穩健、就業市場放緩，持續降息的理由未改。同時，Fed 對經濟活動評估上修為「持續溫和擴張」，顯示景氣軟著陸格局確立，整體仍有助於風險資產表現，預估2026年基於全球資金環境維持寬鬆，加上 AI 應用擴張的雙重利多，台股中期仍具上行動能。
在產業亮點方面，台積電在法說會中預估，2024 至 2029 年 AI 加速器市場年複合成長率將達 45% 至 50%，並進一步上修資本支出以擴產先進製程與封裝，相關設備及測試廠商預計可持續受惠。除了半導體端，伺服器零組件如散熱、BBU（電池備援系統）、電源管理、PCB、CCL，以及機殼、滑軌等產品，都因為 AI 應用擴張而需求大增，形成供應鏈另一波成長契機。
根據野村投信股票池預估，台股獲利有望成長約 21.5%，其中電子類股成長幅度最大，達 23.3%。以 PEG（本益比/獲利增速）來看，只要獲利趨勢不變，台股仍具高度投資吸引力。
野村投信強調，AI 不僅是短期題材，而是全球科技產業長期成長的核心力量，各產業AI化的長線發展趨勢不會中斷，最佳策略仍是聚焦受惠 AI 且具穩健獲利能力的企業，建議投資人可在市場震盪時採取分批或定期定額布局主動式基金，掌握 AI 長期成長契機。建議可聚焦具備技術門檻與市場需求的領域，包括 AI 伺服器、散熱、BBU、電源管理、PCB、CCL、記憶體、載板以及半導體先進製程與 ASIC，預估後續皆為市場主要亮點。
