輝達「星艦」設計恐卡建築法 蔣萬安：依程序解決疑慮

台北市長蔣萬安13日回應，會持續和輝達溝通，一切一定會合法，且依照程序解決疑慮。（邱芊攝）

輝達確定落腳北士科T17、T18，預計本月26日都委會審議都市計畫變更，執行長黃仁勳的輝達總部「星艦3.0」設計，恐將面臨2項建築法規問題，其中包括矮胖型建築，恐難符合綠容率；以及因屋頂是具科技感的折疊式設計，也恐難符屋頂需設光電板。台北市長蔣萬安13日回應，會持續和輝達溝通，一切一定會合法，且依照程序解決疑慮。

據了解，黃仁勳對台灣總部的期待是想要的超越美國的星艦3.0，希望朝向帶有銳利、速度感的現代科技外觀，採用堆疊層次與玻璃帷幕的方向做設計，內部設計則朝向黃仁勳期待的無邊際寬闊感，因此整體外觀傾向矮胖型建物，但可能會遇到台灣建築法規問題，包括綠建築要求的綠覆率以及綠容率，還有新建物需設置光電板。

蔣萬安13日出席北市暨美國亞利桑那州鳳凰城城市少棒交流賽，賽前受訪時他被問及，目前設計是不是有法規上的挑戰，幫輝達開先例後，會不會擔心有人接續模仿？蔣萬安說，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切一定會合法，且依照程序一一解決目前的疑慮，另外預計農曆年前可以完成簽約。

