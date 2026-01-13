輝達「星艦」設計恐卡建築法！議員籲專案解套

台北市議員曾獻瑩。（台北市議員曾獻瑩研究室提供）

輝達確定落腳北士科T17、T18，預計本月26日都委會審議都市計畫變更，但執行長黃仁勳的輝達總部「星艦3.0」設計，恐將面臨2項建築法規問題，其中包括矮胖型建築，恐難符合綠容率；以及因屋頂是具科技感的折疊式設計，也恐難符屋頂需設光電板。台北市議員曾獻瑩建議，可透過專案或輝達回饋方案解決，議會都會支持。

曾獻瑩表示，輝達案目前遇到台灣建築法規問題有二，綠建築要求，綠覆率以及綠容率，還有新建物需設置光電板。

廣告 廣告

曾獻瑩指出，輝達總部星艦3.0的設計圖是樓層數低、樓地板寬，俗稱矮胖型的飛碟造型建築，輝達有明確要求希望建物內部空間越寬闊越好，所以建蔽率會盡可能地拉高，而建蔽率越高，建築物佔地越大，相對能做綠化（即法定空地）的空間就越少，將使綠覆率難以達到法定要求。

曾獻瑩說，因此受委任的台灣建築師提出排除對綠覆率及綠容率的要求。對此，應可用法條排除，但以市府的角度來說，去年7月15公布、今年1月1日才正式上路的自治條例，馬上就被申請要排除，可能會導致後續很多新建案來仿效找名目設法排除，這點會令建管處很為難，所以希望在都審時就能處理掉，如果是都審會議決的話就比較不算是局處開出的先例。

此外，因輝達星艦3.0屋頂是具科技感的折疊式設計，難以加裝光電板，且受委任的台灣建築師表示輝達明確表達不願更改設計圖，因此建築師向市府提出希望排除對設置光電板的要求。對此，應也可用法條排除，但實際狀況還是要等開會討論及報備市長同意後為主。

曾獻瑩建議，北市的自治條例，目的都是要為城市增加發電與綠化，若輝達進駐後的正面效益遠多於此，就不應被法規限制，但同時還是要守法，因此可透過專案或輝達回饋方案解決，議會都會支持。

更多中時新聞網報導

胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳

醫院聘外籍護佐 最快4月上路

弱勢兒少補助 放寬實際照顧者申請