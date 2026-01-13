輝達「星艦3.0」設計遇法規障礙 蔣萬安：依程序合法解決

輝達（NVIDIA）確定落腳台北市北士科T17、T18基地，執行長黃仁勳（Jensen Huang）的台灣總部「星艦3.0」預計26日召開都市計畫委員會審議，但設計恐面臨綠容率及光電板設置等2項建築法規問題。台北市長蔣萬安13日表示，會持續和輝達溝通，一切一定會合法，且依照程序解決疑慮。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

據了解，黃仁勳對台灣總部的期待是想要超越美國的星艦3.0，希望朝向帶有銳利、速度感的現代科技外觀，採用堆疊層次與玻璃帷幕的方向做設計，內部設計則朝向黃仁勳期待的無邊際寬闊感，因此整體外觀傾向矮胖型建物。

廣告 廣告

輝達台灣總部由建築師姚仁喜操刀，姚仁喜團隊上週已與市府官員召開會前會，並提出初步規劃圖。該會前會針對總部設計可能面臨的法規需求，包含綠容率、綠覆率、光電板設置、容積率、建蔽率等問題先行討論因應，以免都委會審議通過後若還要調整，就要重跑流程、延宕工期。

目前傳出，台灣總部高度不高，最高僅有5層樓，依《台北市綠建築自治條例》、《台北市新建建築物綠化實施規則》等規定，包含「綠容率」、「等效綠覆面積」、「立體綠化設施」等規範，恐怕不符合法定比例。

輝達。（圖／美聯社）

台北市副市長李四川說明，先前綠化都是平面的，而「綠覆率」是垂直綠化，若蓋20層樓則每層陽台都必須綠化。依據目前輝達初步規劃，台灣總部的容積率蓋不完，最高約只有5層樓，在綠容率要求部分可能有問題，但符合綠覆率的要求，會在都委會討論如何排除。

此外，《台北市綠建築自治條例》規定新建物屋頂需設置光電板，但「星艦3.0」的屋頂採科技感的波浪折疊設計，不易設置光電板，美國總部屋頂也沒有光電板。李四川指出，此部分可依條例第12條「新建建築物因用途、構造特殊或基地環境限制，經市政府核定者，得不適用本自治條例全部或一部之規定」，透過北市府核定後解套。

輝達海外總部將落腳北士科T17、18。 （報系資料照）

蔣萬安13日出席台北市暨美國亞利桑那州鳳凰城城市少棒交流賽，賽前受訪時被問及，目前設計是否有法規上的挑戰，幫輝達開先例後，會不會擔心有人接續模仿。蔣萬安回應，會持續和輝達保持密切溝通、交換意見，一切一定會合法，且依照程序一一解決目前的疑慮，預計農曆年前可以完成簽約。

延伸閱讀

高雄市長初選吊車尾落敗 林岱樺：沒有脫黨的選項

初選民調1天完成引質疑 民進黨：民調機構具公信力

快訊/民進黨初選結果出爐！ 賴瑞隆出線參選高雄市長