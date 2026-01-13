輝達、禮來強強聯手！ 宣布共創 AI 藥物研發實驗室

【緯來新聞網】全球製藥巨頭禮來（Eli Lilly）與輝達（NVIDIA）宣布，雙方將在舊金山灣區共同成立「AI 藥物研發共創實驗室」（AI Co-creation Lab）。根據合作協議，輝達將在未來五年內投入 10 億美元，由禮來的科學家與輝達的工程師在同一空間工作，目標是運用最新晶片加速藥物研發。

實驗室將以NVIDIA BioNeMo平台與Vera Rubin架構作為核心。，使 AI 輔助的實驗流程可 24 小時不間斷運作，由 AI 模型生成藥物假設後，交由自動化實驗室進行驗證，實驗產生的數據會即時回饋給 AI 模型以進行優化。支援生物學家與化學家，並透過「科學家參與（scientist-in-the-loop）」框架，聚焦打造下一代用於生物與化學領域的基礎模型與尖端模型。



此外，合作範疇不僅限於發現新藥分子，還將擴展至臨床試驗設計、製造流程以及供應鏈的最佳化。禮來將利用其建立的「AI 工廠」結合 NVIDIA 的算力支援。NVIDIA 執行長黃仁勳指出，這標誌著 AI 應用從後勤支援轉向藥物研發的核心領域。該實驗室的具體地點預計於 2026 年 3 月正式公布。

