輝達「美國製造」 四台廠助陣…黃仁勳點名
輝達執行長黃仁勳2日接受福斯新聞（Fox）訪問時，特別點名台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、矽品等四家台廠對輝達強化「美國製造」的重要性，強調藉由台廠協助，把最先進的半導體全程製造移到亞利桑那州，短短九個月，輝達便達成川普政府希望「光速」推動先進製造業重返美國的目標。
業界人士分析，台積電無疑助力輝達「美國製造」的最大功臣，亞利桑那州晶圓廠已開始為輝達生產Blackwell晶片。台積電並預告，將在亞利桑那州新廠附近購置第二塊土地，以支應產能擴充計畫，同時，美國新廠將加速升級至2奈米和更先進的製程技術。
鴻海也是協助輝達落實美國本土製造的重要推手，並擴大與輝達合作，要在德州休士頓廠區一起打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，這條產線將成為全球首批導入輝達Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地，全面採用輝達的AI技術。
隨著客戶需求持續強勁，鴻海已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，未來將持續與輝達合作，並在德州、威斯康辛州、加州等廠區持續擴產。
緯創近年加速美國廠區布局，董事會今年來已通過投資7.61億美元（約合新台幣234.86億元），在德州打造AI超級運算中心，2026上半年啟用。緯創負責伺服器組裝業務的加州工廠也擴增資本支出，從原先7,100萬美元增加至1.436億美元。
日月光投控正積極規劃美國亞利桑那州設廠，評估以測試廠為主；另外，矽品在美國加州聖荷西（San Jose）、南加州、亞利桑那州以及德州等，皆設有業務和服務據點。
黃仁勳在「Sunday Morning Futures」節目中指出，川普政府希望以「光速」推動先進製造業回流美國，而輝達在九個月內就達成目標。
他說：「在台積電、這家美國極為重要的合作夥伴，以及鴻海、緯創、艾克爾和矽品的協助下，我們如今已能在美國和亞利桑那州全程生產全球最先進的AI晶片。」
黃仁勳提到，「工作人員非常賣力，機械工程師、水電技師、管線工、建築工人幾乎是晝夜趕工。九個月後，我們已開始量產全球最先進的AI晶片。」
黃仁勳指出，川普推動重建美國製造業，並重掌關鍵科技領導地位的政策，讓輝達得以加速在美國本土生產最先進晶片的計畫。
黃仁勳強調：「川普總統上任之初，就希望我們能在美國本土製造這些關鍵技術，他希望讓美國再工業化。」「他希望推動能源成長，也希望確保美國AI領域保持領先。」要達到這樣的領導地位，必須在從能源到AI基礎設施等多項領域同時具備主導地位，「這不僅包括打造AI模型，也要讓AI應用在醫療、製造、機器人和科學等產業中。」
