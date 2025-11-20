輝達：與鴻海緯創等廠商合作 未來4年擴大美國布局

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）今天清晨舉行線上法人投資會議，輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）指出，輝達會持續與鴻海、緯創、艾克爾（Amkor）、矽品精密及其他夥伴合作，未來4年擴大輝達在美國布局。

談到與供應鏈合作進展，輝達執行長黃仁勳回答法人提問表示，包括台積電晶圓製造和先進封裝、記憶體供應商、以及所有系統原廠設計製造（ODMs）廠商，均呈現良好的工作成果。

廣告 廣告

克瑞斯在線上投資會議報告中數度提到台灣廠商，她表示，鴻海集團、台積電、緯創等，正在打造數位孿生（Digital Twin）工廠，加速以輝達解決方案為主的AI自動化和智慧製造作業。

她表示，輝達和台積電在10月已攜手在台積電美國亞利桑那州廠，生產出第1片美國本土製造的輝達Blackwell晶圓產品。

克瑞斯指出，輝達會持續與鴻海、緯創、封測大廠艾克爾、日月光投控旗下矽品精密、以及其他供應鏈夥伴，在未來4年擴大輝達在美國的布局。

黃仁勳指出，輝達持續提前與供應鏈夥伴計畫，供應鏈已深知輝達的需求，也很早就知道輝達的預估需求量，供應鏈與輝達合作時間長久，輝達已為自己確保穩定的供應。（編輯：張良知）1141120