輝達、蘋果非首選！ 華爾街「聰明錢」5大核心持股曝 台積電也入列

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美國投資機構每季向監管單位提交的「13F申報文件（Form 13F）」向來被視為觀察華爾街資金流向的重要風向球。根據財經媒體《The Motley Fool》分析十多位億萬富豪基金經理人最新第一季持股資料後發現，市場熱門的輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）並未擠進最受青睞名單，反而由亞馬遜（Amazon）、台積電（TSMC）、Alphabet、優步（Uber）及Visa成為華爾街「聰明錢」最愛的五大核心持股。

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報導指出，13F文件可揭露大型機構投資人在上一季的買賣動向，因此常被視為市場追蹤頂尖投資人布局的重要依據。此次統計顯示，電商與雲端服務龍頭亞馬遜最受歡迎，共有6位億萬富豪基金經理人將其列為主要持股，包括Appaloosa Management創辦人泰珀（David Tepper）、Pershing Square創辦人艾克曼（Bill Ackman）等人。

排名第二的則是台積電，共獲4位重量級投資人青睞，包括Coatue Management創辦人拉方特（Philippe Laffont）、Tiger Global創辦人柯爾曼（Chase Coleman）、Viking Global創辦人哈佛森（Ole Andreas Halvorsen）及傳奇投資人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）。

至於Google母公司Alphabet、叫車平台Uber以及全球支付龍頭Visa，則分別獲得兩位億萬富豪列為核心持股。

分析指出，這五家公司雖分屬不同產業，但具備兩大共通特點。首先是擁有難以被取代的產業護城河，其次則是與人工智慧（AI）浪潮高度連結。

其中，亞馬遜除了穩居全球電子商務龍頭外，旗下亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services，AWS）更是全球最大雲端基礎設施平台。截至今年3月底止季度，AWS營收年增28%。Alphabet旗下Google Cloud（谷歌雲端）營收更大幅成長63%，顯示企業導入生成式AI與大型語言模型的需求持續攀升。

台積電則是全球先進半導體製造核心，從AI繪圖處理器（GPU）、智慧手機晶片到高效能運算（HPC）晶片，幾乎都仰賴其先進製程技術生產。隨著AI需求爆發，輝達等客戶持續擴大先進製程與先進封裝需求，也讓台積電享有供不應求帶來的定價優勢。

此外，Uber雖非典型AI概念股，但其平台透過人工智慧進行乘客與司機配對、路線最佳化及動態定價，已深度融入營運核心。Visa則憑藉全球信用卡支付網路龍頭地位，持續受惠數位支付成長趨勢。

（封面圖／台積電提供）

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