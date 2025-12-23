輝達、超微AI晶片解禁…陸雲端三巨頭大投資 台積電進補

外媒報導，美國對陸企購買輝達、超微等大廠的AI晶片解禁後，大陸雲端三巨頭阿里巴巴、騰訊、字節跳動「趕進度」，明年都將大手筆投資AI，透過採購輝達、超微晶片，或租用相關算力服務，強化戰力，總金額估計逾新台幣1兆元。

法人看好，輝達、超微迎來大陸重量級雲端業者砸重金採購AI晶片或租用算力大商機，勢必會加大對台積電（2330）的投片量，以滿足大陸客戶們的需求，將使得台積電先進製程訂單更滿，營運持續衝鋒。

受相關消息激勵，台積電昨（23）日再次扮演台股多頭總司令，終場漲25元、收1,490元，挹注大盤漲點逾200點。

廣告 廣告

英國金融時報（FT）引述知情人士報導，TikTok母公司字節跳動明年AI資本支出將達人民幣1,600億元（約新台幣7,152億元），比今年的人民幣1,500億元更多。明年預算中超過五成、約人民幣850億元將用於添購輝達AI晶片。

FT指出，美國總統川普本月已解除輝達H200銷陸禁令，知情人士說，若H200獲准銷售，字節跳動等陸企打算下大單。H200要價約2萬美元，字節跳動打算先購買2萬個H200晶片做為測試訂單，若能無限取得，該公司或許會大幅提高明年的資本支出。

另外，字節跳動也將持續斥資數十億美元，租用海外資料中心的算力，但資料中心的租賃合約通常不列為資本支出，而是計算在營運成本。

騰訊也不惜下重本衝AI。綜合外媒報導，騰訊有意透過「算力租賃」的方式，間接取得輝達最新一代Blackwell架構GPU。外媒披露，騰訊已與日本雲端服務供應商Datasection簽署合約，以12億美元（約新台幣381億元）價格，租用1.5萬顆輝達Blackwell架構處理器。

FT報導，知情人士指出，Datasection目前已採購輝達Blackwell架構處理器，並透過第三方安排，讓騰訊使用其中相當比例的運算能力。由於這類合作並未涉及晶片實體出口，在法規上屬於合法操作，但因牽涉中美科技競爭，被外界視為高度敏感的灰色地帶。

另一家外媒MLex於22日引述消息人士報導，阿里考慮向超微下單，訂購4萬至5萬個超微的「MI308」AI加速器。

雖然外媒並未披露阿里可能的投資金額，業界估算，加計字節跳動、騰訊，三家大陸雲端巨頭至少會砸下新台幣逾兆元衝刺AI，商機驚人

【看原文連結】

更多udn報導

喜宴進化了！新人改請「這1杯」全場大讚：還能帶走

阿嬤出國回來竟要學英文 孫女翻開筆記一看全笑翻

張文媽三年匯82萬！專家曝3星座父母最易養出啃老兒

Lisa「18禁熱舞配超短戰袍」驚險走光瞬間被拍