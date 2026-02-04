輝達、達梭系統聯手打造「工業世界模型」 黃仁勳：物理AI是下一個新前沿

達梭系統（Dassault Systèmes）與輝達（NVIDIA）3日宣布建立長期策略合作夥伴關係，將共同打造一套「跨產業共享」且可支撐關鍵任務（mission-critical）的工業AI架構，目標是把工業AI從單點工具推進到可大規模部署、可被驗證與可信任的產業級基礎能力。

本次合作的核心，是結合達梭系統的數位孿生技術與NVIDIA的AI基礎設施、開放模型與加速軟體函式庫，共同建立「經科學驗證的工業世界模型（Industry World Model）」，並在代理型3DEXPERIENCE平台上，透過「專業虛擬夥伴」導入全新工作方式，協助專業人士強化技能與決策效率。

廣告 廣告

達梭系統執行長Pascal Daloz指出，產業正進入AI不只「預測或生成」，更能「理解真實世界」的階段；他強調，當AI以科學、物理與經驗證的產業知識為基礎，將成為放大人類創造力的力量。

NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳則以「物理AI是AI的下一個前沿」定調，並表示雙方將結合達梭系統的工業長期積累與NVIDIA的AI與Omniverse平台，改變研究人員、設計師與工程師打造產業的方式。

讓工業AI不只是工具，而是「系統紀錄來源」

輝達表示，該共享工業AI架構的關鍵在於，以「經科學驗證的世界模型」作為底座，讓工業AI能成為關鍵任務的「系統紀錄來源」，而非零散的單點解決方案。

也因此，此次合作不只聚焦模型訓練或單一應用，而是要把「建構—驗證—部署」的路徑系統化，讓工業AI可以被產業放心導入到更高風險、更高複雜度的場景。

底座是AI工廠：OUTSCALE主權雲端部署、Rubin導入Omniverse DSX Blueprint

在「可大規模部署」的路線上，達梭系統指出，旗下OUTSCALE品牌正部署AI工廠，作為永續與主權雲端策略的一環；OUTSCALE AI工廠將在三大洲採用最新NVIDIA AI基礎設施，為3DEXPERIENCE平台運行AI模型帶來更多能力，同時確保客戶的資料隱私、智慧財產保護與資料主權。

另一方面，NVIDIA也正在採用達梭系統的基於模型的系統工程（MBSE）來設計AI工廠，並將以NVIDIA Rubin平台為起點，進一步整合至NVIDIA Omniverse DSX Blueprint，以實現大規模AI工廠部署。

從生物、材料到製造：用開放模型與函式庫把數位孿生「做深、做廣」

輝達強調，這套基礎設施將使用NVIDIA的開放模型與函式庫，為達梭系統的工業數位孿生提供支援，並在多個領域釋放新契機。例如在生物與材料研究上，NVIDIA BioNeMo平台結合BIOVIA經科學驗證的世界模型，用於加速新分子與新一代材料探索。

在設計與工程端，達梭系統SIMULIA以AI驅動的虛擬孿生物理行為，結合NVIDIA CUDA-X函式庫與AI物理函式庫，讓設計師與工程師能更即時且精準地預測結果。

製造端部分，NVIDIA Omniverse物理AI函式庫也將整合至DELMIA的全球生產系統虛擬孿生中，推動「軟體定義生產系統」走向自動化落地。

而在「人如何使用」的層次，雙方把焦點放在「專業虛擬夥伴」：代理型3DEXPERIENCE平台將結合NVIDIA AI技術、NVIDIA Nemotron開放模型與達梭系統的工業世界模型，讓虛擬夥伴更深入掌握產業脈絡，並提供可行動的智慧洞察。

企業與研究機構支持：從永續食品、製造自動化到航空認證

此次雙方的合作消息也獲得多家企業與研究機構支持。Bel Group執行長Cécile Béliot表示，透過雙方合作所帶來的運算能力，企業能「大規模對產品進行建模與最佳化」，加速創新並達成永續承諾。

在製造自動化方面，歐姆龍工業自動化事業總裁Motohiro Yamanishi指出，面對製造複雜度升高，產業必須邁向「全自動化且經數位驗證」的生產系統；結合NVIDIA的物理AI架構、達梭系統的虛擬孿生工廠與歐姆龍自動化技術，可讓製造商更自信、更快速走完從設計到部署的流程。

車廠Lucid車輛工程副總裁Vivek Attaluri則聚焦在研發迭代效率：在不犧牲預測精準度的前提下，團隊希望透過「由具物理知識的AI模型驅動」的數位孿生模擬，把從概念推進到量產的速度再拉高。

此外，美國威奇托州立大學國家航空研究院（NIAR）新興技術暨CAD/CAM總監Shawn Ehrstein也提到，透過採用NVIDIA Nemotron開放模型的3DEXPERIENCE代理型平台，可加速符合設計規範的飛機虛擬孿生合成，並在降低認證工作量的同時維持資訊主權。

3DEXPERIENCE World 同步揭示：產業級「工業AI」走向長期願景

達梭系統指出，這次合作消息是在年度盛會3DEXPERIENCE World上宣布；Daloz與黃仁勳也於美國中部時間2月3日（週二）上午9點同台對談，探討AI驅動的產業未來，對談重播將於YouTube上線。

整體而言，達梭系統與NVIDIA這次合作，試圖把「數位孿生＋加速運算＋可大規模部署的AI基礎設施」整合為一套可被驗證、可被信任的工業AI平台，並以「工業世界模型」作為跨領域共用的基礎語言，讓工業AI從概念走向可落地、可擴散的產業級能力。

更多風傳媒報導

