輝達、鴻海加持！大同醫護加入醫療科技國家隊 7大廠集結幹大事

大同醫護有夠強！宣布加入鴻海發起的「台灣數位健康大聯盟」，並挖角曾任職NVIDIA總部15年的AI戰將張智為出任總經理，強勢轉型！由左至右，大同醫護總經理張智為、祥寶長照集團董事長林哲弘、馬偕紀念醫院總院長張文瀚、衛生福利部常務次長莊人祥、臺北榮民總醫院副院長李偉強、新光吳火獅紀念醫院醫療資訊長謝忠和、技嘉科技資訊長孫國仁、聰泰科技總經理林宏沛。（圖／大同提供）

大同集團旗下子公司大同醫護股份有限公司昨日正式宣布加入由鴻海科技集團與工業技術研究院共同發起的「台灣數位健康大聯盟（HiMEDt）」，成為最新納編的七家成員之一。此舉不僅代表大同醫護加速推動智慧醫療轉型，更展現公司於數位健康產業中的積極佈局。

HiMEDt聯盟整合來自醫療、科技與長照三大領域的企業夥伴，致力於打造台灣智慧醫療生態系。大同醫護此次入盟，亦同步於「台灣醫療科技展」展出與鴻海科技集團、天主教耕莘醫院共同開發的次世代醫療資訊系統（HIS, Hospital Information System）成果，全面展現其在醫療資訊整合與AI導入方面的創新能量。

新世代HIS亮相 強化醫療數據整合與AI決策支持

本次亮相的次世代HIS系統，採用現代化微服務架構與FHIR（Fast Healthcare Interoperability Resources）標準，並整合AI決策輔助與資料湖倉平台，大幅強化系統彈性、資料互通與臨床效率，為推動智慧醫院的數位轉型奠定基礎。透過模組化架構與跨平台整合能力，HIS系統可協助醫療院所快速響應臨床需求，加速AI應用於診療與管理的實際落地。

張智為出任總經理 AI戰將掌舵智慧醫療轉型

大同醫護表示，此次加入HiMEDt正值公司轉型關鍵時刻，亦宣布由張智為（Eric Chang）出任公司新任總經理，領軍推動AI驅動的醫療資訊發展。張智為擁有超過25年資訊科技與人工智慧產業經驗，曾任職於NVIDIA總部超級運算部門長達15年，主導亞太區市場策略與生態系夥伴關係拓展，也曾服務於HP與台灣人工智慧實驗室，並長期擔任大專院校AI與CRM教學講師，具備跨界整合、技術與策略兼具的領導力。

大同醫護指出，將充分借重張總經理在AI技術與大型組織營運方面的深厚實務經驗，強化公司於次世代HIS、WebHIS與FHIR平台整合應用的戰略發展，並深化與醫療院所、產業技術夥伴的合作，期望在智慧醫療競爭日益激烈的市場中脫穎而出。

深耕30年醫療照護產業 打造AI醫療一站式解決方案

大同醫護為大同集團專責醫療照護的子公司，深耕產業近30年，提供涵蓋醫療、藥品、護理與長照顧問等全方位整合解決方案。多年來累積深厚醫護經驗，並持續整合IT與OT技術，導入AI與數據治理，打造新世代數位醫療服務平台。除軟體系統研發外，大同醫護也代理多項國際高端醫療設備，提供垂直整合與橫向連結的加值應用，成為醫療機構信賴的一站式合作夥伴。

展望未來，大同醫護將持續在智慧醫院建設、AI輔助診療、醫療資訊系統平台升級等面向強化投資，並透過HiMEDt聯盟擴大合作場域，持續推動以病患為中心的智慧醫療生態系。

